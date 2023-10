Nuova Zelanda, italiana trasferita ammette: "I 3 motivi per cui non mi piace vivere qui"

Una ragazza italiana che si è trasferita in Nuova Zelanda ha parlato dei tre motivi principali per cui non le piace vivere in questo paese così remoto.

Dal punto di vista di un italiano, la Nuova Zelanda è uno dei luoghi più remoti al mondo. Non a caso, qui vivono appena 2.000 nostri connazionali, secondo i dati dell'ambasciata tricolore a Wellington. Inoltre, stando ad alcuni dati, i discendenti di italiani nella nazione insulare sarebbero circa 15.000, 'effetto' delle migrazioni del passato. Dunque, se l'Australia è una delle mete preferite dai nostri connazionali, la 'vicina' Nuova Zelanda non lo è altrettanto. Se vivere qui non è l'ambizione di molti, la nazione merita certamente di essere visitata per la sua ampia e variegata offerta turistica.

La Nuova Zelanda è composta da due isole principali, quella del Nord e quella del Sud, oltre a un numero altissimo di isolette minori, alcune delle quali disabitate. Molti angoli del territorio neozelandese sono incontaminati: la flora e (soprattutto) la fauna sono tra le più affascinanti al mondo visto l'impatto minimo con l'essere umani. Non tutti sanno che la natura mozzafiato ha affascinato i registi e i direttori di veri e propri kolossal, come la trilogia del "Signore degli Anelli". Gli animali più famosi originari di questo angolo del pianeta sono senza dubbio il kiwi (uccello... non volante!) e il tuatara, un rettile preistorico. Un altro simbolo della nazione è la cultura maori, diventata famosa grazie alla nazionale di rugby, tra le più forti al mondo (detta "All Blacks"). Iconica è la danza haka, eseguita prima delle partite.

La tiktoker 'Mamma io parto', dal forte accento settentrionale, ha pubblicato un video in cui ha risposto alla curiosità di una sua follower riguardo le difficoltà di vivere in Nuova Zelanda. La prima riguarda i neozelandesi, descritti come "persone fredde" che l'hanno "tenuta un po' alla larga", per quanto al contempo siano "persone carine e gentili". Il secondo problema riguarda il lavoro: all'inizio, bisogna accontentarsi di impieghi di 'livello medio basso', oltre che saltuari e con scarse garanzie. Poi c'entra la pandemia, che di fatto l'ha costretta a rimanere per due anni e mezzo nel paese senza la possibilità di tornare in Italia.

Questo il video con cui la ragazza ha approfondito, passo per passo, i motivi per cui non le piace vivere in Nuova Zelanda e come questo paese "non sia per tutti". Probabilmente l'unico motivo che l'ha spinta a rimanere qui è la presenza del suo attuale fidanzato. Secondo il luogo comune, questo paese oceanico non è il migliore in cui un italiano potrebbe andare a vivere. Una persona che l'ha fatto ha per gran parte confermato le difficoltà, relative a relazioni con la gente del posto e difficoltà di mantenersi a livello economico, specialmente nei primi mesi.

