Australia, paga una multa stradale con le monetine: gli impiegati comunali reagiscono così

Il sogno nascosto di molti è pagare una multa stradale solo con le monetine. In Australia, un uomo l'ha fatto ed ha anche filmato il tutto di nascosto. Le reazione di due impiegati comunali presenti sul posto non ha prezzo.

A nessuno piace prendere una multa, di qualsiasi tipo. Per quanto siano la naturale conseguenza di un'infrazione, mettere mano al portafogli e sborsare alcune decine di euro senza avere nulla in cambio non fa piacere a nessuno. A volte, quando si sente di aver subito un'ingiustizia, si pensa a come vendicarsi in maniera non violenta. Un esempio? Pagare la sanzione pecuniaria solo con gli spiccioli. Questo, però, in Italia non è possibile. C'entra l'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 947-98, in tutti i paesi della Comunità Europea.

In base a questo articolo, infatti, nessun'attività commerciale o ente pubblico è tenuto ad accettare più di 50 monete metalliche in un singolo pagamento. Per l'appunto, nessuno è obbligato: chi volesse comunque accettarlo, ne ha la facoltà. Gi unici enti che sono obbligati ad accettarli sono le banche centrali nazionali e quella Centrale Europea. Tuttavia le possibilità di ricevere "no" come risposta andando al comune di residenza con uno zaino pieno di spiccioli sono altissime. Un uomo, in Australia, ha fatto esattamente questo. Il filmato risale ad alcuni anni fa ma è sempre attuale, perché mostra una scena molto singolare: uno scambio di opinioni tra il cittadino multato, un'impiegata comunale addetta all'incasso e un altro, addetto alla sicurezza del posto.

Australia, la multa pagata con gli spiccioli

Ci troviamo ad Adelaide, una delle città più note dell'Australia meridionale. L'uomo inizia a filmare subito dopo aver spiegato all'impiegata il motivo per cui si era recato allo sportello. "Va bene in contanti?", le chiede e lei risponde di sì. Improvvisamente si abbassa, afferra lo zaino e da qui estrae una borsa in tela che contiene alcune centinaia di monete, con cui intende pagare la multa. Dopo averla vuotata, posa i soldi sullo sportello e subito dopo le sposta, con le mani, sulla scrivania della dipendente comunale. La sua espressione facciale è a metà tra il sorpreso e il preoccupato. Vista la situazione particolare, la donna chiama in soccorso il suo collega addetto alla sicurezza:

Lo scambio è in inglese australiano, ma il contenuto è quello che ci si potrebbe aspettare in una circostanza simile. La persona multata sostiene di aver fatto tutto in regola, mentre gli impiegati comunali rispondono che non è così. Dopo qualche insistenza, l'addetto alla sicurezza prova a trovare una soluzione: andare alla banca vicina e chiedere di convertire quegli spiccioli in banconote per facilitare il lavoro della collega. L'uomo si rifiuta, restituisce le monete alla cassiera che nel frattempo aveva provato a rifiutare il pagamento e va via. Il video ha totalizzato un numero elevatissimo di visualizzazioni perché rappresenta ciò che molti vorrebbero fare ma che quasi nessuno mette in pratica. In Europa e in Italia un'azione del genere sarebbe illegale, mentre in Australia non lo è.

