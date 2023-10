Calabria, prendono antipasto, grigliata mista, due panini, cinque polpette e l'acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante a Camigliatello Silano"

Calabria, vanno in un ristorante a Camigliatello Silano e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso per antipasto, due panini, polpette, grigliata mista e acqua

Camigliatello Silano, situata tra le montagne della Sila in Calabria, è una località che non delude le aspettative quando si tratta di attrazioni culinarie. Questa piccola e affascinante destinazione montana, circondata da boschi e paesaggi mozzafiato, offre un'esperienza gastronomica autentica che riflette la tradizione culinaria calabrese. Uno dei piatti più emblematici della zona è la 'nduja, una salsiccia spalmabile piccante a base di carne di maiale e peperoncino. E anche nel paese in questione, è possibile assaporare questa prelibatezza in varie preparazioni, come condimento per la pizza o spalmata su pane tostato.

Un altro cibo tradizionale da non perdere è la "Cipolla Rossa di Tropea", famosa per il suo sapore dolce e delicato. A Camigliatello Silano, è possibile gustarla in molte pietanze, tra cui insalate e piatti di pesce. Tuttavia, la cucina di montagna è una caratteristica importante della località. Così, uno dei piatti più popolari è il "Caciocavallo Silano", un formaggio a pasta dura prodotto con il latte delle mucche del posto. Esso è spesso servito grigliato o fuso su pane. La sua consistenza morbida all'interno e con la crosta croccante fuori, lo rende un piacere culinario.

La pasta fresca è un'altra specialità di questa regione, e si possono gustare qui piatti come la "Pasta al Forno" con ricotta, pomodoro e melanzane o la "Pasta con la 'nduja", una pietanza piccante e saporita che è una delizia per il palato. Per concludere un pasto in grande stile, non ci si può dimenticare di assaporare i dolci locali, come il "Tartufo di Pizzo", un delizioso gelato ripieno di cioccolato e frutta secca, o i "Mostaccioli Calabresi", biscotti tradizionali aromatizzati con cacao e spezie. Ma quanto costa mangiare tante bontà?

Nel complesso, Camigliatello Silano è una destinazione che offre un'esperienza culinaria ricca e autentica. Qui, il cibo è più di una semplice necessità, è una celebrazione della tradizione, della qualità e della cultura calabrese. Mentre si esplorano le bellezze naturali della Sila, non si può perdere l'opportunità di immergervi in questo mondo di sapori unici che rendono un viaggio in Calabria ancora più memorabile. Ma quanto si può spendere per mangiare bene in zona? Non c'è una risposta univoca perché dipende tutto da quello che si mangia e da dove lo si mangia.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire ristoranti un utente - del quale non sarà fatto il nome per privacy, ha mostrato uno scontrino che segna una spesa di 44 euro in totale per due persone. L'ordine fatto dai commensali è stato il seguente: due panini con salsiccia, caciotta tipica e patate della Sila, un menù composto da antipasti locali e una grigliata mista, un piatto di polpette al ragù e due bottiglie d'acqua (una da un litro, l'altra da mezzo litro).

