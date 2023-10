Errori di prezzo, compio un reato se ne approfitto? Risponde l'esperto

In un'epoca in cui gli acquisti online crescono di anno in anno, è inevitabile avere a che fare con errori di prezzo. La domanda che in molti si pongono è: dal punto di vista legale, si rischia qualcosa acquistando beni e servizi a un prezzo molto diverso da quello reale?

Online e offline sono in vendita decine di migliaia di beni e servizi. Alcuni di questi potrebbero essere venduti a prezzi diversi da quelli reali. Talvolta, infatti, capita che chi di dovere commetta uno sbaglio e dia vita a quelli che si chiamano errori di prezzo. A tal proposito, sui social esistono vari gruppi e chat in cui alcuni utenti li segnalano, sebbene quasi sempre durino pochi minuti, visto che le aziende rischiano perdite significative e pertanto corrono subito ai ripari.

La domanda che in molti si pongono è: dopo che l'acquisto di un bene o di un servizio con errore di prezzo va a buon fine, cosa rischia l'utente? A rispondere è stato l'avvocato Giuseppe Di Palo. Il giurista mostra alcuni esempi, come ad esempio di benzina che viene erogata a 0,01€, oppure di alcuni e-commerce che vendono prodotti tecnologici a prezzi stracciati. Il video inizia con un interrogativo: se un errore di prezzo è evidente (un cellulare di fascia alta venduto a pochi euro, per esempio), si è comunque giustificati ad aver completato l'acquisto? E si rischia di commettere un reato in questo modo?

Errori di prezzo: è legale approfittarne?

Ecco la risposta dell'avvocato Di Palo: "Premesso che quando la differenza di prezzo è macroscopica, è difficile dire 'Non me ne sono accorto, sono cavoli tuoi che hai sbagliato', ed è quindi dolosamente evidente che tu abbia conseguito un vantaggio da quella sgombriamo subito il campo da possibili fraintendimenti: non si tratta di una truffa che stai facendo al gestore, perché manca l'induzione all'errore". Insomma, nessuna truffa, dunque nessun reato penale. Tuttavia, ci sono alcune sentenze civili in cui viene punito il furto. Ecco il video con la spiegazione dell'esperto:

Insomma, la risposta è "Dipende". Una cosa è certa: approfittare dell'errore di un prezzo non ricade nel penale, mentre nel civile - in caso di denuncia - si può essere costretti a restituire i soldi indebitamente sottratti. Dunque se, per assurdo, doveste trovare della benzina a 1 centesimo, potete fare il pieno liberamente. Se il gestore vi denuncia, sarete costretti a rimborsarlo; se non agisce nei vostri confronti, avete guadagnato qualche decina di euro. Stesso discorso relativo al mondo del web: se trovate un cellulare a un prezzo stracciato, potete comprarlo senza rischiare conseguenze penali. Insomma, secondo la legge italiana si può approfittare degli errori di prezzo e non commettere il reato di truffa.

