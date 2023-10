Emilia-Romagna, "Vicino Rimini esiste il paradiso del tartufo!": la testimonianza della TikToker sull'imperdibile sagra

Emilia-Romagna, a un'ora da Rimini esiste un vero e proprio paradiso del tartufo: ecco la fiera imperdibile secondo la testimonianza di una TikToker

Il tartufo è uno dei tesori gastronomici più prelibati e desiderati al mondo, noto per il suo aroma ricco e la sua texture unica. Questo fungo sotterraneo è altamente apprezzato ed è spesso chiamato "il diamante della cucina" a causa del suo valore e della sua complessità di sapore. Esso cresce sotto terra, spesso in simbiosi con le radici degli alberi, come quercia, nocciolo e castagno. La sua maturazione avviene nel sottosuolo, dove trae nutrimento dalle radici. La raccolta di questo prodotto è un'arte, e spesso coinvolge l'uso di cani addestrati o maiali per individuarne l'odore sotto terra. Tali animali sono in grado di percepire gli oli volatili rilasciati dal fungo, quando è maturo.

Ci sono diverse varietà di tartufo, ognuna con caratteristiche distintive. Il tartufo bianco è probabilmente il più famoso e prezioso, noto per il suo aroma intenso e il suo sapore complesso che può variare tra note di aglio, formaggio, noci e persino panna. Il tartufo nero è anch'esso altamente apprezzato e ha un aroma terroso e robusto, spesso descritto come leggermente cioccolatoso o di sottobosco. In ogni caso, che sia di un colore o l'altro resta un alimento pregiato. Per questo diventa anche il principe delle sagre autunnali - dove notoriamente si spende di meno che al ristorante per mangiarlo. Ciò vale pure in Emilia-Romagna.

Emilia-Romagna, TikToker invita alla gustosissima fiera: "E se ti dicessi che il paradiso del tartufo esiste?"

Una TikToker nota come Alessia | Viaggi e consigli (@wonderlandalessia) ha pubblicato di recente un video davvero 'gustoso' di una fiera pazzesca che si tiene in Emilia-Romagna. Ecco le parole che aprono il filmato in questione: "E se ti dicessi che il paradiso del tartufo esiste? Tutte le domeniche di ottobre, le vie di un antico borgo si popolano di decine e decine di bancarelle a tema tartufo, ma non solo. Puoi comprare palline di tartufo bianco o nero e tantissimi prodotti a base di tartufo come olio, salse, patatine e formaggio. C'è anche uno stand dove pranzare e scegliere tra decine di antipasti, primi e secondi al tartufo. Inutile dire che le porzioni sono abbondanti e i piatti squisiti. Per me agnolotti al tartufo e un mix di crostini deliziosi. Poi, non ho saputo resistere alla bancarella dei liquori".

Insomma, la sagra viene descritta con immagini che suscitano l'acquolina in bocca al sol vederle. Soltanto alla fine, dopo aver fatto venire voglia di tartufo a tutti gli amanti, la TikToker svela a chi è accessibile il luogo: "Ma quindi dove siamo? Siamo a Sant'Agata Feltria alla Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato". A un'ora circa da Rimini, in conclusione, è possibile gustare le prelibatezze sopra descritte. D'altro canto, tra Marche ed Emilia-Romagna, il tartufo bianco la fa da padrone indiscusso in cucina.

