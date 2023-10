Lombardia, non solo Gradella! "Sapete che vicino Milano esiste un borgo incantato e con scorci meravigliosi?", il resoconto della TikToker

In Lombardia non c'è solo il borgo di Gradella: ecco dove trascorrere una piacevole giornata vicino Milano secondo il resoconto di una TikToker

La Lombardia è una regione dell'Italia settentrionale famosa per le sue città dinamiche e prosperose come Milano, nonché per la sua incredibile ricchezza di storia e cultura. Tuttavia, qui si celano anche numerosi borghi pittoreschi e ben conservati che meritano una visita. Alcuni di questi, come Gradella, sono delle vere gemme nascoste che offrono un'esperienza autentica e un tuffo nel passato.

Gradella è un borgo incantevole situato nella pianura lombarda, non lontano da Milano. Questo piccolo paese ha conservato intatta la sua atmosfera medievale ed è noto per le sue stradine lastricate, le case in mattoni rossi e le suggestive piazze. Un'attrazione particolare del posto è la presenza di un antico ponte coperto in legno, che aggiunge un tocco di romanticismo al tutto. Altro paese da non perdere è Vigevano, noto per la sua piazza centrale, considerata una delle più grandi pedonali d'Europa. La Piazza Ducale è circondata da eleganti portici e sovrastata dal maestoso Castello Sforzesco. Tale cittadina, insomma, è un'opera d'arte dell'architettura rinascimentale e rappresenta un luogo ideale per una passeggiata tranquilla e per ammirare la sua bellezza architettonica.

Nella zona del Lago di Como, c'è il borgo di Varenna. Questo pittoresco villaggio affacciato sul lago è caratterizzato da strette viuzze, case colorate e viste panoramiche mozzafiato. La tranquillità del posto lo rende un luogo perfetto per una fuga romantica o per una pausa rilassante. Infine, un'altra gemma lombarda è Crespi d'Adda, un villaggio operaio del XIX secolo che rappresenta un notevole esempio di urbanizzazione industriale. Esso è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO ed è un affascinante esempio di come l'industrializzazione abbia influenzato le comunità locali in Lombardia. Oltre a questi tuttavia, vi è un borghetto meno noto, ma altrettanto suggestivo (e molto vicino a Milano!).

Lombardia, ecco un borgo da visitare in giornata: la testimonianza di una TikToker

Senza nulla togliere ai borghi sopracitati, una TikToker nota come Erika | Travel and Nature (@weekend_dipendenti) ne racconta per immagini uno a dir poco meraviglioso come quelli. L'incipit del filmato postato sul social cinese recita: "Sai che esiste un borgo incantato a 30 minuti da Milano? Si tratta di uno storico borgo della campagna lombarda, con uno degli scorci tra i più belli sui Navigli".

Successivamente la content creator aggiunge: "È una tappa obbligatoria per una pausa rigenerante immersi nella natura o per concedersi un pranzo o aperitivo con vista sulla bellissima villa, costeggiata dalla ciclabile che arriva fino a Milano oppure raggiungibile in treno da San Cristoforo. Ci troviamo a Robecco sul Naviglio e tu lo conoscevi?". Il posto, insomma, è l'ideale per chi non vuole allontanarsi eccessivamente dal capoluogo della Lombardia, ma è deciso a fare una gita fuori porta.

