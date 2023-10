Campania, "Vicino Caserta c'è un evento autunnale da non perdere se vi piacciono castagne e funghi": parola di TikToker

In Campania, in provincia di Caserta, vi è una sagra imperdibile per i veri amanti delle castagne e dei funghi porcini: ecco dove andare secondo la testimonianza di un TikToker

Le sagre dei funghi porcini e delle castagne sono eventi tradizionali e culinari che si svolgono in diverse regioni d'Italia, celebrazione della ricchezza e della diversità dei prodotti locali. Questi eventi hanno una radicata tradizione che riunisce le comunità locali e i visitatori affamati di esperienze gastronomiche autentiche.

Le sagre dei funghi porcini sono generalmente organizzate in autunno, quando i boschi sono generosi di questi prelibati 'frutti' del terreno. Essi, con il loro sapore terroso e la consistenza carnosa, sono considerati un vero tesoro nella cucina italiana. Durante queste sagre, i visitatori hanno l'opportunità di assaporare una varietà di piatti preparati con maestria dai cuochi locali. Dalle zuppe alle salse per la pasta, dalle frittelle ai risotti, i porcini sono protagonisti indiscussi dei menu delle fiere.

Le sagre delle castagne sono un'altra tradizione che celebra il raccolto autunnale. Le castagne sono state a lungo un alimento di base nelle regioni montane dell'Italia e sono utilizzate per preparare una serie di prelibatezze. Oltre alle castagne arrostite e bollite, si possono cucinare la polenta di castagne o dolci al marron glacé, solo per fare due esempi appetitosi. Durante le fiere, anche in questo caso i visitatori possono assaporare queste delizie mentre godono di atmosfere rustiche e accoglienti. Le castagne vengono spesso arrostite su grandi fuochi aperti, creando un profumo invitante che riempie l'aria. Immaginate dunque quanto possa essere appetibile una sagra che unisce castagne e funghi porcini?

Campania, TikToker testimonia: "Questa sagra della castagna e del fungo porcino non potete proprio perdervela"

Il TikToker I Viaggi del Brigante (@iviaggidelbrigante) ha recentemente pubblicato un video per pubblicizzare "una delle sagre più attese dell'alto casertano". Così la definisce il content creator. Ma in cosa consiste? Ecco le sue parole in merito: "Amici briganti, oggi cantiamo una storia antica. Ci troviamo presso la sagra della castagna e del fungo porcino di Roccamonfina, in provincia di Caserta, mix di festa, tradizione, cultura, tanto buon cibo e tanta buona musica. L'evento è iniziato il 30 settembre e durerà per tutto il mese di ottobre. Uno di quegli eventi autunnali ai quali è vietato mancare!".

Le immagini che accompagnano il video mostrano fiumi di persone che sembrano gustare funghi e castagne in totale spensieratezza, a testimonianza che il racconto del TikToker corrisponde a verità: "Quindi se volete trascorrere una giornata, una serata all'insegna del divertimento e del buon cibo, non vi resta che venire alla sagra della castagna e del fungo porcino a Roccamonfina in provincia di Caserta. Io vi saluto dalla sagra della castagna!". E voi? Ci siete già stati o ci andrete prossimamente? Di tempo ce n'è ancora fino a fine ottobre!

