Viva Rai 2, Fiorello e il drastico cambio look: come si presenta nel trailer della prossima stagione

Viva Rai 2, Fiorello si è mostrato con un look alquanto insolito nel trailer della prossima stagione del programma Rai: ecco come

Viva Rai 2 è uno dei programmi più fortunato del secondo canale della televisione di Stato. Iniziato lo scorso dicembre in sordina, i suoi ascolti sono aumentati sempre di più, finendo per diventare un caposaldo della rivoluzione attuata da Rai 2 (insieme a Boomerissima, Stasera c'è Cattelan, Bar Stella, Belve e così via). In effetti, alcune delle puntate della trasmissione hanno raggiunto oltre il 19% di share, un picco altissimo considerando che va in onda dalle 7 del mattino quando come competitor ci sono i cartoni animati per i bambini che fanno colazione e il tg per gli adulti che amano informarsi su ciò che accade nel mondo.

Fiorello, il timoniere di Viva Rai 2 è stato in grado proprio di mettere insieme le due fasce: parla di ciò che succede nel globo, ma lo fa in modo che possano comprenderlo tutti. Inoltre, gli sketch colorati e vivaci attraggono i bambini, soprattutto quando coinvolgono le due spalle comiche Fabrizio Biggio (componente storico de I soliti idioti) e Mauro Casciari (conduttore radiofonico di RDS). I balletti curati dal sapiente coreografo Luca Tommassini e la presenza di qualche volto noto di Amici di Maria De Filippi (come Tommaso Stanzani), insieme agli ospiti che di volta in volta si alternano danno il pepe giusto alla trasmissione. Ma a proposito quando inizia la nuova stagione e come si presenta Fiorello nel trailer di questa?

Viva Rai 2, Fiorello irriconoscibile nel trailer della prossima stagione

Tanti sono i cambiamenti che coinvolgono la prossima stagione di Viva Rai 2: in primis non sarà più in via Asiago a Roma, bensì al Foro Italico. Le lamentele degli abitanti di quella zona di Roma per gli schiamazzi mattutini hanno destato la necessità di un cambio location. Per fortuna, per il resto ci saranno tutti i protagonisti che hanno preso parte alla scorsa edizione. Come si vede dal trailer, pubblicato qualche ora fa, la data d'inizio è fissata per il 6 novembre, tuttavia già da questo lunedì 16 ottobre Fiorello inizierà Aspettando Viva Rai 2, un format di dirette trasmesso su Instagram e su RaiPlay.

Eppure, quello che colpisce di più del filmato che sta facendo il giro del web in queste ore non è tanto la data d'inizio dello show, né la presenza esilarante di Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, quanto un drastico cambio look di Fiorello. Ricordate quando Rosario aveva i capelli lunghissimi e li legava in un codino? Ecco, adesso si mostra con i capelli sciolti e particolarmente lunghi (trattasi di una parrucca ovviamente), ma resta sempre estremamente esilarante. D'altro canto, potevamo aspettarci di non avere una risata con lo showman siciliano già da prima del fischio d'inizio?

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi di Amadeus, share altissimo ma anche una pesante stroncatura: "Un gioco? Macché! Vi dico io che cos'è"