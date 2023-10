Affari Tuoi di Amadeus, share altissimo ma anche una pesante stroncatura: "Un gioco? Macché! Vi dico io che cos'è"

Affari Tuoi, il programma guidato da Amadeus, piace quasi a tutti. Eppure qualcuno lamenta un difetto insostenibile: ecco di cosa si tratta

Ogni giorno dopo il telegiornale della sera su Rai 1 (a partire, dunque, dalle 20:35 circa), va in onda Affari Tuoi. Il programma è datato, tuttavia a partire dalla scorsa primavera è profondamente cambiato con piacevoli rivoluzioni che hanno colpito in senso positivo il pubblico. Al timone dello show, dopo che per anni ci sono stati Flavio Insinna e Paolo Bonolis, per questa seconda edizione 'differente' è stato scelto Amadeus, uno dei conduttori più amati in Italia e sempre sulla cresta dell'onda.

Se all'inizio il volto di Amadeus era inevitabilmente associato a L'Eredità, game show che ha condotto per diverso tempo incontrando anche la sua anima gemella (Giovanna Civitillo), e a Stasera tutto è possibile (gioco d'intrattenimento al cui timone c'è ora Stefano De Martino), le cose sono cambiate in un secondo momento, quando è stato scelto come conduttore del Festival di Sanremo. Da lì i suoi programmi - compreso il preserale I soliti ignoti, hanno fatto un balzo in avanti in termini di share. Il suo carisma e la sua personalità, grazie alla kermesse dei fiori sono venute fuori prepotentemente e tante sono le soddisfazioni giunte per lui (compresa la recente conduzione della terza edizione di Arena Suzuki).

Nonostante siano migliaia gli elogi che piovono per Affari Tuoi sui social quotidianamente, qualche 'pecora nera' non manca proprio mai. Ecco dunque perché proprio ieri, nonostante il programma abbia totalizzato uno share altissimo, qualcuno ha avuto da ridire sul suo programma.

Affari Tuoi di Amadeus, share da paura e una critica: "E questo dovrebbe essere un gioco?"

Affari Tuoi è un game show all'interno del quale i concorrenti sono chiamati a giocare a seconda della propria regione di provenienza. Ciò che devono fare è indicare dei pacchi da aprire e sperare che questi non contengano soldi. Questi ultimi, invece, dovrebbero essere presenti nella propria box. In tutto ciò si sfidano con un dottore che propone loro offerte più o meno vantaggiose. A timonare l'andamento del gioco è proprio Amadeus, con il consueto carisma e qualche canzone di Marco Mengoni in sottofondo che non manca proprio mai.

La maggior parte del pubblico adora Amadeus e Affari Tuoi (anche se rimane qualche critica in merito all'orario di fine, dato che c'è sempre uno sforamento e un ritardo della prima serata). Gli ascolti totalizzati ieri segnano 4.887.000 telespettatori e il 24,10% di share. Insomma, non c'è storia neanche contro Striscia la notizia che scivola dieci punti sotto. Eppure, qualcuno muove una critica. Un telespettatore su X (ex Twitter) scrive infatti: "Ma un gioco non dovrebbe divertire? Che luuuunga lagna spaventosa".

Come faccia a non piacere lo show è impossibile da capire: tiene con il fiato sospeso fino alla fine e le storie dei concorrenti sono commoventi. Senza contare la bravura spaventosa di Amadeus! Resta pur vero che de gustibus non disputandum est, diceva qualcuno.

