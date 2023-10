Terra Amara anticipazioni: Zuleyha fa una scoperta agghiacciante sul passato di Behice

Terra Amara: ecco cosa succede nella puntata che andrà in onda domani, sabato 14 ottobre 2023. Zuleyha scoprirà il passato oscuro di Behice

Nella puntata di oggi di Terra Amara, la soap opera turca che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 subito dopo Beautiful, vedremo Zuleyha che rinviene nel terreno lasciato da Yilmaz all'Istituto statale per la protezione dell'infanzia, i soldi scomparsi dell'eredità del suo amato. Trattasi proprio di quella riserva che Behice riteneva l'Akkaya avesse nascosto chissà dove. Ovviamente quest'ultima, insieme a sua nipote Mujgan, li vorrebbe per sé, dal momento che devono comunque crescere il piccolo Kerem Ali, orfano di padre.

In effetti, Zuleyha - l'unica che potrebbe avere accesso a quei soldi pensa al bambino, ma alla fine sceglie di non dare alla dottoressa e alla zia il denaro, ritenendo che Behice sia fin troppo avida e non lo meriti. Inoltre, la sarta viene a conoscenza del fatto che Cetin e Gulten sono stati sfrattati da Mugjan per far sì che Behice possa stare nell'appartamento. La Altun ha, dunque, un motivo in più per non cedere sulla questione soldi. Così, la madre di Kerem Ali chiede a Fekeli, il nonno di quest'ultimo, di recuperare l'eredità di Yilmaz, senza avere successo. Cosa accadrà invece nella puntata di domani?

Terra Amara anticipazioni di domani: Zuleyha avvelenata con Behice, ecco cosa scopre sul suo passato

Per l'appuntamento del weekend - come sempre più lungo, Fekeli parla con Mujgan tranquillizzandola sui soldi: Yilmaz ha lasciato del credito per suo figlio su un conto bancario. Intanto, Demir si confida con Zuleyha in merito alla sofferenza per le molteplici corna che suo padre ha messo alla madre (scoperte grazie alla lettera), ma intanto fa lo stesso gioco del congiunto con lei. Infatti, continua la propria relazione clandestina con Umit.

Sevda prova a convincere Zuleyha che la cosa giusta da fare sia tentare ancora una volta di riparare la relazione con Demir e lo stesso le dirà anche Fekeli (invitandola a dimenticare il suo defunto Yilmaz). Mujagan parla con Fikret in maniera schietta dicendogli che non vuole stare con lui, se non per un rapporto stabile. Intanto, il nipote di Fekeli va da Umit per assicurarsi che il suo piano di vendetta contro Demir proceda per il meglio, ma la mette anche in guardia: non deve innamorarsi di lui, ma solo farlo cadere ai suoi piedi.

Behice:"noi dipendiamo da quello che vuole lei ormai" ESATTO

PERCHÉ CON ZULHEYA NON SI SCHERZA👑#TerraAmarapic.twitter.com/9op678MF53 — chri⚡ (@chrichri1_) October 12, 2023

​Nel frattempo, Mujgan e Behice litigano pesantemente perché quest'ultima, quando scopre che il conto di Kerem Ali lasciato da Yilmaz potrà essere accessibile solo dopo i 21 anni di età del bambino, va su tutte le furie. La dottoressa non intende più parlare con la zia, dopo questa e va da Fekeli a cercare conforto (che avrà). Rasit torna in villa e spiega a Saniye di essersi allontanato per occuparsi dei suoi zii, ma il capo della servitù resta impassibile. Infine, il colpo di scena: Zuleyha dopo aver chiesto all'investigatore privato Sadi di indagare su Behice scopre il suo oscuro passato. I suoi due mariti sono entrambi morti in modo misterioso...

LEGGI ANCHE: Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini per la puntata del 15 ottobre chiama proprio lei: picchi di share assicurati!