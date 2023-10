Stefano De Martino, altro che Belen e Martina! Ecco dove e con chi è stato avvistato

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno chiuso da qualche mese e lei avrebbe già un nuovo fidanzato. Ma lui invece? Ecco com'è apparso qualche ora fa

Stefano De Martino è noto a tutti per essere stato un ballerino prima allievo e poi professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio qui ha incontrato Belen Rodriguez della quale si è innamorato, lasciando l'allora fidanzata Emma Marrone per lei. Questo triangolo ha fatto chiacchierare per tantissimo tempo e fatto finire la showgirl argentina anche in bufera. Alla fine però tutti si sono arresi di fronte all'amore che i due provavano. Sì, purtroppo bisogna parlare al passato in questo caso.

La reazione tra Belen Rordiguez e Stefano De Martino non è stata sempre rose e fiori: un matrimonio e un figlio in comune (Santiago), non hanno comunque permesso ai due di rimanere insieme a lungo. Si sono presi e lasciati più volte e quella attuale parrebbe la definitiva. Lo stesso, comunque, accadde anche qualche anno fa, quando la sudamericana ebbe una relazione con l'hairstylist Antonino Spinalbese, dal quale è nata la piccola Luna Marì. Ad ogni modo, per il momento i due sono separati.

Se Belen, malgrado non sembri spiccare per forma fisica in base agli ultimi aggiornamenti, ha ricercato la felicità in un altro uomo, Elio Lorenzoni, di Stefano le notizie sono sempre più scarne. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ed ex giudice di Amici preferisce da sempre mantenere un profilo basso. Qualcuno di recente l'ha avvistato con una 26enne, Martina Trivelli, ma niente è stato confermato. Com'è stato beccato invece ieri sera?

Stefano De Martino, né con Belen, né con Martina: dov'era ieri sera

Ebbene, dopo che la preoccupazione per lo stato di salute e il dimagrimento improvviso di Belen cresce, Stefano De Martino si sarebbe mostrato ieri ad un evento esclusivo di... Emma Marrone che ha presentato il nuovo disco Souvenir (disponibile da oggi) con un party stratosferico al quale hanno partecipato in tantissimi! Né la Rodriguez, né la Trivelli, dunque, nel cuore del conduttore di Stasera Tutto è Possibile. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma davvero con la cantante salentina, piuttosto? Appare molto difficile considerando che è passato moltissimo tempo dalla liaison tra i due. Intanto ecco la foto dell'avvistamento proveniente dal profilo della regina del gossip Deianira Marzano.

Inoltre, parecchie volte i due si sono incontrati per Amici e altri impegni professionali che li hanno visti collaborare per forza di cose e tra i due parrebbe esserci un rapporto sereno di semplice amicizia. Lo stesso legame esisterebbe anche tra Belen ed Emma che si sono fotografate assieme durante un'ospitata della cantante pugliese a Le Iene, come se tutti i dissapori passati siano spariti. Eppure, il sospetto di un riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi rimane. Voi cosa ne pensate?

