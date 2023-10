Entrano in una fabbrica italiana abbandonata nei primi anni 2000 e trovano di tutto all'interno

Alcuni tiktoker italiani sono entrati in una fabbrica abbandonata da circa quindici anni. All'interno hanno trovato un po' di tutto: da calendari del passato recente a un mausoleo del fondatore della cartiera in oggetto.

Tutto si può dire del periodo complesso che stiamo vivendo, tranne che manchi l'offerta di intrattenimento. Tra i vari social, app di streaming e la cara e vecchia televisione, i modi per trascorrere il tempo libero non mancano. Negli ultimi tre anni, un'app è in fortissima crescita: TikTok. Amatissima dai giovani, al momento offre anche un'ampia copertura organica (non a pagamento) per i creatori di contenuti. Un trend in forte crescita negli ultimi mesi sul social cinese è quello delle esplorazioni di luoghi abbandonati.

Su Eccellenze Meridionali vi abbiamo parlato in più occasioni di case abbandonate. L'ultimo caso interessante è quello di un'abitazione americana che con ogni probabilità è rimasta disabitata dagli Anni '50. Il caso odierno è italiano al 100%: un noto tiktoker è entrato in una fabbrica abbandonata, con ogni probabilità tra il 2008 e il 2009. Una precisazione importante: chi esplora questi luoghi non fornisce mai la location esatta. Dal momento che i posti abbandonati spesso sono rifugi per tossicodipendenti o vittima di persone incivili che distruggono quello che capita loro a tiro, la posizione non viene quasi mai condivisa. Chiaramente con una breve ricerca degli elementi visti nel video si potrebbe risalire alla storia del luogo. Tuttavia, nel caso specifico della fabbrica, essendo chiusa da circa 15 anni, può essere un'impresa difficile.

La fabbrica italiana abbandonata

Il video registrato dal tiktoker Albyphoto Urbex è affascinante. All'inizio mostra un calendario cartaceo del 2008 e un altro del 2009. Successivamente si vedono alcune foto dei dipendenti della fabbrica - a quanto pare una cartiera - in occasione del Natale del 2003. Quello che, forse, è ancora più interessante è ciò che si vede al piano superiore. Qui la fabbrica assomiglia a una vera e propria villa, con tanto di colonne e pavimenti decorati. Qui c'è anche la residenza del custode, con un tipico arredamento del secolo scorso. Infine si vede un mausoleo dedicato al fondatore della fabbrica e perfino una pietra con i nomi di operai caduti nella Prima Guerra Mondiale.

Per quanto mostri tutti i segni dell'abbandono, in alcuni ambienti la fabbrica è ancora in condizioni tutto sommato buone. La speranza è che tutte le persone che si vedono nella foto del Natale 2003 siano vive e in buona salute, anche se è praticamente impossibile riconoscerle tutte e sapere com'è proseguita la loro vita. Chiaramente i macchinari sono stati portati via, mentre parti consistenti dell'arredamento sono rimaste qui. Dal momento che nessuno ha pensato di riqualificarla negli ultimi 15 anni, è probabile che rimarrà così ancora a lungo.

