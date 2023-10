Entrano in una casa abbandonata e trovano di tutto: "Il tempo qui si è fermato"

Entrare in una casa abbandonata, se si ha l'autorizzazione, è sempre una grande emozione. In particolare quelle che non sono state vandalizzate e dove il tempo sembra essersi fermato.

Ad alcuni di noi è capitato di entrare in una casa costruita nello scorso secolo e rimasta inabitata per alcuni anni. I più attenti non possono fare a meno di perdersi nei dettagli. Qualche anno fa, per gli arredamenti interni, 'funzionavano' alcuni colori che oggi appaiono insoliti. Per non parlare delle mattonelle: quasi a tutti è capitato di vedere un pavimento in marmo fatto con mattonelle di diversi colori, che spesso camuffano lo sporco che si accumula per terra. Diverso è il discorso delle case totalmente abbandonate.

Se 9 case su 10, dopo il decesso del proprietario, vengono riammodernate per poi essere affittate o rivendute. D'altronde ottenere una rendita passiva dall'affitto o qualche decina di migliaia di euro dalla vendita fa comodo a tutti. In casi rari, tuttavia, capita anche che le abitazioni vengano abbandonate. Questo succede sia nelle grandi città che nei luoghi rurali. Dal momento che queste case non hanno più un proprietario, in teoria dovrebbero diventare proprietà del comune. Tuttavia, per qualche cavillo o per semplice dimenticanza, capita anche che nessuno attivi le procedure burocratiche per riappropriarsene. In questo caso, una casa abbandonata può diventare oggetto di interesse da parte dei curiosi.

La casa abbandonata dove si è fermato il tempo

Su TikTok esiste un'infinità di trend e format standard di video. Tra questi, uno in crescita negli ultimi anni riguarda le incursioni nelle case abbandonate. A volte sono mega ville di lusso, altre volte abitazioni normalissime. Un dettaglio è costante: gli esploratori molto raramente entrano in quelle posizionate in luoghi centrali delle grandi città, preferendo quasi sempre immobili situati in mezzo alla natura. Inoltre chi filma, dato che si tratta un'attività borderline per quanto concerne la legalità, non dà mai informazioni sul luogo esatto e registra quasi esclusivamente ciò che c'è dentro, dando poche vedute dell'esterno.

Il video in questione è molto interessante: inizia con due macchine e perfino una barca posizionata all'esterno. Subito dopo si passa agli interni, con numerosi dettagli che lasciano intendere come questa casa sia stata arredata tra gli anni '50 e '70. I colori del bagno, le scritte usate sullo scatolame, il design del televisore, lo stile dei vestiti appesi alle grucce sono chiari indicatori di come i suoi inquilini non ci siano più da alcuni decenni. Il tiktoker si è limitato a una breve spiegazione: "La nonna che abitava questa casa è diventata vedova improvvisamente. Lei è venuta a mancare 20 anni fa. Dopo la morte del marito, ha curato i suoi nipoti". Per qualche motivo, però, nessuno dei suoi familiari ha messo piede nella casa per gli scorsi due decenni e tutto è rimasto fermo nel tempo, a quel giorno di 20 anni (a nostro avviso qualcuno in più) fa.

