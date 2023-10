Incidente a Mestre: l'edizione straordinaria del TG1 fa cancellare il secondo episodio di Morgane-Detective Geniale, ecco dove recuperarlo

Ieri sera le normali trasmissioni Rai sono state interrotte per un'edizione straordinaria dedicata al disastro che ha colpito Mestre: questo ha portato alla visione di un unico episodio di Morgane-Detective Geniale. Dove si può recuperare dunque il secondo capitolo della puntata?

La notizia ieri sera è corsa velocemente come fanno purtroppo le tragedie di tale portata. A Mestre un pullman è andato oltre la barriera del cavalcavia ed è caduto giù sulla ferrovia, prendendo inevitabilmente fuoco. Urla e disperazione, quelle che hanno accompagnato i momenti che sono seguiti, sia per chi in quel mezzo c'era che per chi ha assistito da fuori alla drammatica situazione senza poter davvero essere in grado di fare qualcosa, tra fiamme e lamiere. Il bilancio è grave, ma le dinamiche del tutto restano ancora poco chiare.

21 i morti (tra cui cinque ucraini, un tedesco, oltre all'autista 40enne), in base al comunicato della prefettura di ieri sera, mentre i feriti sarebbero in 15. Si è trattata di una vera e propria strage, purtroppo inevitabile per la natura meccanica stessa del mezzo. L'autobus si è incendiato e il fuoco non ha fatto altro che alimentarsi in seguito all'impatto con il terreno, forse per l'esplosione del serbatoio contenente metano. Una cosa è certa per il momento, il pullman era nuovo ed era pensato per trasferire turisti da Verona a Venezia.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno tentato il tutto per tutto per essere rapidi nello spegnere l'incendio e rendere più facili i soccorsi. Ambulanze e forze dell'ordine sono state messe a disposizione in maniera massiccia con l'attivazione da parte dell'Usl 3 di Venezia del protocollo delle grandi emergenze. Intanto, oggi si cercano le cause di tutto questo. Ieri però la tragedia ha sconvolto tutti gli italiani indistintamente e la televisione di Stato non ha potuto evitare un'edizione speciale del TG1, condotta da Alessio Zucchini subito dopo il preserale di Amadeus, Affari Tuoi.

Edizione straordinaria del TG1 su Mestre: salta un episodio di Morgane-Detective Geniale, ecco dove recuperarlo

A causa della necessaria edizione straordinaria del TG1 per raccontare la drammatica situazione di Mestre ai telespettatori italiani - malgrado con i social le notizie viaggino molto più velocemente di un tempo, un episodio dei due previsti dalla puntata di Morgane-Detective Geniale è saltato. Di solito, questa fiction - giunta alla sua terza stagione, riscuote sempre un grande successo e piace parecchio ai fan. Il problema è che, per esigenze di palinsesto delle prossime settimane, gli episodi che avrebbero dovuto essere trasmessi ieri erano due.

Così, qualcuno in tarda serata ha iniziato a chiedersi come reagirà la Rai di fronte a questo inciampo. Nel frattempo, i fan più appassionati di Morgane-Detective Geniale hanno già trovato una soluzione: RaiPlay. Proprio qui, infatti, è disponibile l'episodio saltato ieri, qualora la televisione di Stato scelga di non trasmetterlo in chiaro.

