Entrano in una casa abbandonata negli Anni '50: "Tutto è rimasto intatto, ci sono perfino due macchine"

Alcune persone sono riuscite ad entrare in una casa che è stata abbandonata negli Anni '50. Praticamente tutto è rimasto fermo ed è come tornare indietro nel tempo di settant'anni. All'esterno ci sono perfino due automobili (non proprio in ottime condizioni...).

Gli anni '50 hanno rappresentato un periodo di transizione nella storia. Finita la seconda guerra mondiale, infatti, di conflitto ne è iniziato un altro, quello denominato "Guerra Fredda" tra Stati Uniti e Unione Sovietica. In questo decennio si sono toccati con mano gli effetti del Piano Marshall, avviato nel 1948 dagli Stati Uniti, per permettere all'Europa di riprendersi (economicamente soprattutto) dal trauma della guerra. Proprio l'Europa ha visto una svolta significativa nel 1957.

Quell'anno a Roma, tramite l'omonimo trattato, veniva fondata la Comunità Economica Europea, che successivamente avrebbe portato alla nascita dell'Unione Europea. Parlando degli Anni '50, è impossibile non menzionare la corsa allo spazio, che ha visto sfidarsi Unione Sovietica e Stati Uniti: il lancio del satellite Sputnik e il programma 'Mercury' della NASA. Negli Stati Uniti, il decennio ha significato grande crescita economica e nascita di numerose realtà economiche di successo. Tra minacce nucleari e peggioramento dei rapporti tra Russia ed Europa, si ha quasi la sensazione che gli anni '20 del 2000 siano i nuovi anni '50 del 1900.

Una casa abbandonata negli Anni '50 resta intatta

Su TikTok esiste un account che pubblica video registrati in luoghi abbandonati, che non a caso si chiama "Abandoned Places". L'ultima visita è in un'abitazione privata che, secondo gli autori del video, è stata abbandonata negli Anni '50 a seguito di un evento tragico. Dalle informazioni presenti nel post, infatti, si scopre che qui vivevano marito, moglie e i loro figli. Il primo ha abbandonato tutto a seguito della morte della seconda, portando via con sé i figli. "Non poteva sopportare l'idea di vivere in quel luogo, ha preso l'essenziale ed è andato via", questo è quanto sostiene l'autore del video. Dalle immagini, si possono notare numerosi oggetti appartenenti al secolo scorso: borse impolverate, fotografie ingiallite, vestiti e arredamenti tipici di settant'anni fa.

All'esterno c'è una piscina con l'acqua totalmente verde e due automobili abbandonate. Una, lasciata coperta, è in condizioni tutto sommato decenti (polvere a parte), un'altra è stata distrutta da qualche oggetto pesante caduto sul tettuccio, sebbene gli interni appaiano ancora intatti. Qualcuno ha notato un'unica, grande anomalia: la presenza di cassette VHS a inizio video. I primi esemplari comparirono in Giappone negli anni '70 e venti anni prima in America di sicuro non esistevano. Il video sembra del tutto autentico: forse la presenza delle videocassette è un errore di montaggio e forse erano destinate ad un altro filmato. Una cosa è certa: vedere una casa abbandonata settant'anni fa in condizioni pressoché perfette è un'esperienza visiva affascinante.

