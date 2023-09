Torino, si intrufolano in una villa abbandonata: quello che trovano dentro è inquietante

Due persone si sono intrufolate in una villa abbandonata nel comune di Torino. All'interno hanno trovato un po' di tutto, ma alcuni degli oggetti che si vedono sono inquietanti.

Le case abbandonate, da sempre, esercitano un grande fascino sulla mente umana. In primis, ci si chiede cosa sia successo per portare qualcuno ad abbandonare la propria residenza. Spesso c'entrano decessi improvvisi, oppure gravi problemi economici, che hanno costretto i residenti a fuggire. Entrare in una villa abbandonata dopo anni e anni dalla dipartita degli occupanti suscita una strana miscela di emozioni. Gli scenari più comuni sono: mobili pieni di polvere, dipinti rovinati e fotografie ingiallite. Dai dettagli, si può ricostruire qualche pezzetto della vita di chi vi ha trascorso parte del suo tempo terreno.

"Sic transit gloria mundi" ricordavano i romani: le cose del mondo sono effimere e hanno sempre un inizio e una fine. Anche una casa un tempo occupata da nobili, artisti passati alla storia o semplicemente persone molto ricche è destinata a una fase di decadimento. Gli esempi, in Italia, sono molteplici. Su TikTok è comparso un video che mostra almeno due persone mentre esplorano una villa abbandonata di Torino. La località esatta non è nota, dal momento che visitare posti del genere non è l'attività più sicura al mondo e l'emulazione è sconsigliata.

Torino, la villa abbandonata diventa un luogo degradato

La prima cosa che viene mostrata nel video è una confezione con delle patatine fritte in parte coperte dalla muffa. Successivamente si vedono cumuli di spazzatura per terra, oltre ad alcuni materassi. A quanto pare, a giudicare dalle parole dell'autore del video, nella villa abbandonata vengono a dormire senzatetto e tossicodipendenti. Alcuni dettagli forniscono delle informazioni interessanti: c'è un quotidiano cartaceo datato 9 gennaio 2001 e un pacco di pasta con scadenza nel 2023 (segno che è stata prodotta tra il 2020 e il 2021). Ecco il video della villa abbandonata di Torino, a tratti decisamente inquietante:

Quella che era una villa a due piani oggi è un rifugio per senzatetto e tossicodipendenti, specialmente nelle notti più fredde. Risalire ai precedenti proprietari è molto difficile, ma una cosa è certa: alle condizioni attuali, forse si farebbe prima a radere al suolo l'abitazione, piuttosto che provare a bonificarla (verbo usato non a caso). Di certo le fondamenta appaiono solide, ma all'interno ci sono varie bombe battereologiche che richiedono un certo coraggio a chi volesse entrarci. Inoltre è probabile che gli intestatari dell'immobile siano deceduti. Per la legge italiana, gli edifici abbandnati per oltre 5 anni possono essere sottratti al proprietario e venire dati al Comune in cui è ubicato l'immobile, che può ristrutturarli e poi guadagnare dalla vendita. Non sappiamo se l'amministrazione comunale di Torino voglia farsi carico di questa villa abbandonata, ma vederla così è oggettivamente triste.

