Roma, autista Atac fa una scritta a caratteri cubitali dedicata a chi gli chiede informazioni

A Roma, su un'autobus dell'Atac, è comparsa una scritta a caratteri cubitali a pochi centimetri dal sedile occupato dall'autista. Uno di loro, infatti, ha 'risposto' preventivamente a chiunque gli chiederà informazioni lungo il tragitto.

Qual è il rapporto tra cittadini romani e autobus dell'Atac? In una sola parola potremmo definirlo "pessimo". A dirlo non è qualcuno che odia Roma, ma un un'indagine condotta dalla Commissione europea, intervistando gli stessi cittadini della capitale. Si tratta di uno studio pubblicato nel 2022 e condotto nel 2021. Dal momento che Roberto Gualtieri è stato eletto nell'ottobre di due anni fa, interessa molto di più la precedente amministrazione Raggi, in carica dal 2016 al 2021. Si ha comunque la sensazione che negli ultimi 24 mesi non sia cambiato pressoché nulla in tal senso.

Ne è emerso che appena il 26% delle persone residenti a Roma si dica "soddisfatto" del trasporto pubblico locale. Un numero oggettivamente basso, che diventa quasi desolante se rapportato a quelli di altre capitali europee. Vienna, Praga, Lussemburgo, Londra, Varsavia e Copenaghen (solo per citarne alcune) superano tutte l'80%, mentre Roma fa peggio anche delle capitali di Serbia, Albania e Romania, che vantano percentuali di soddisfazione più alte di gradimento. I romani hanno dato un voto da 1 a 10 ad autobus e tram, metropolitane e servizio taxi. Ne è emerso che tutti ballano tra sufficienza e insufficienza: autobus e tram 5,7 su 10; metropolitane 6,1 e taxi 5,8.

Roma, la scritta dell'autista dell'Atac dedicata a chi chiede informazioni

Su quasi tutti gli autobus circolanti in Italia c'è l'iconica targhetta con su scritto: "Non parlare al conducente". Su un pullman dell'Atac, qualcuno con il pennarello è andato ben oltre. Sui social non è affatto difficile trovare segnalazioni riguardanti momenti esilaranti registrati sui mezzi di trasporto pubblici romani. La pagina Insulted Atac oggi ne ha pubblicata una che non ha deluso le aspettative. Un autista, con il pennarelo, ha scirtto un "NO INFO" a caratteri cubitali. Poi ha aggiunto tre scritte: "App", "Moovit", "Maps" (riferendosi a Google Maps, chiaramente).

Nei commenti, si è acceso un piccolo dibattito tra romani. Molti ricordano come il cartello "Non parlare al conducente" esista da vari decenni e come sia legittimo chiedere di non essere disturbati mentre si è alla guida, per fornire informazioni talvolta complesse. Dall'altra non mancano i cittadini che segnalano come moltissimi autisti del servizio pubblico spesso si distraggano in altri modi: ascoltando musica, stando sui social o parlando al telefono. Una cosa è certa: un turista straniero che legge quella scritta non si fa una buona impressione dell'Atac. Esistono sicuramente metodi più educati per segnalare che le informazioni su autobus, metro e tram possono essere consultate online.

LEGGI ANCHE: Roma, spunta l'autista più misantropo della città: come ha 'coperto' il suo gabbiotto