Milano, fanno colazione al bar e mostrano lo scontrino: "È un prezzo per vip, non per comuni mortali!"

Milano, la vivace metropoli italiana, è famosa per la sua cultura del caffè e per le colazioni nei suoi locali storici. La colazione è un momento importante nella giornata degli abitanti del posto, e la tradizione del primo pasto in caffetteria è un rituale radicato nella vita quotidiana della città. Infatti, qui si può trovare una vasta gamma di opzioni per darsi la carica giusta con gusto e stile. Uno dei piatti iconici in tal senso è costituito da cappuccino e cornetto. Il primo è un caffè espresso miscelato con latte caldo e una spessa schiuma di latte. Il secondo è la versione italiana del croissant francese.

I cornetti possono essere ripieni di crema pasticcera, cioccolato o semplici, e vengono spesso spolverati con zucchero a velo. Questa coppia di cappuccino e cornetto è un classico intramontabile che si può trovare in qualsiasi bar della città. Alcuni locali offrono anche un'ampia selezione di pasticcini e dolci, come le brioche farcite con marmellata o crema e i biscotti tradizionali. Tali dessert possono essere gustati con un espresso o un caffè macchiato. Per chi preferisce una colazione più leggera e salata, tuttavia, i panini sono un'ottima scelta. A Milano servono una varietà di toast ripieni con prosciutto, formaggio, salame o altre prelibatezze, spesso preparati al momento: sono un'opzione popolare per coloro che desiderano un pasto veloce e soddisfacente.

Molte persone a Milano optano anche per il maritozzo (tipicamente romano), una sorta di brioche rotonda farcita con panna montata zuccherata. Tale prelibatezza è particolarmente amata nei mesi più freddi. Per chi cerca una colazione più salutare, invece, molti bar offrono yogurt con muesli e frutta fresca. Trattasi di una scelta diventata sempre più popolare negli ultimi anni, rispondendo alla crescente attenzione per la salute e il benessere. Infine, nel weekend quando diversi professionisti non lavorano, la colazione si trasforma in aperitivo pre-prandiale, che è un modo delizioso per iniziare la giornata in modo informale. Molti locali offrono un buffet di stuzzichini, come focaccia, pizze e olive, che possono essere gustati con un bicchiere di vino o un cocktail. Ma quanto si spende per tutte queste esperienze?

In conclusione, le colazioni nei bar di Milano sono un rituale apprezzato da residenti e visitatori. La varietà di opzioni, dai classici come il cappuccino e il cornetto ai panini e ai dolci, offre qualcosa per tutti i gusti. Svegliarsi con un pasto qui non è solo un piacere, ma un momento sociale e culturale che riflette il carattere vivace e accogliente di questa città affascinante. Per quanto concerne i prezzi per esperienze simili, variano al variare del cibo e del locale scelto.

Ad esempio, su Facebook una donna - di cui non sarà fatto il nome per rispetto della privacy, ha pubblicato uno scontrino che segna una spesa per una colazione in due di 24 euro (un cappuccino, un succo di frutta, una frolla e una brioche). Il costo viene definito dall'utente del web "da star". "Potrebbe entrare nel bar un papà senza lavoro e dover comprare qualcosa a sua figlia. Scandalosi", scrive.

