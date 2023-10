New York: Meghan Markle sfoggia una collana bellissima, ma quanto costa? Più di quanto guadagna al mese una famiglia benestante!

Meghan Markle si è recata a New York ad un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale. Per l'occasione ha sfoggiato una collana preziosissima: ecco quanto costa

Il figlio del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, il piccolo Archie, ha una pietra preziosa preferita e portafortuna. Per tale ragione, sua madre ha scelto di omaggiarlo, sfoggiando una collana che la contenesse. Quando? Durante un evento che si è tenuto a New York in occasione della Giornata Mondiale delle Salute Mentale. Il Parents' Summit della Archewell Foundation è stato proprio il primo evento realizzato dalla fondazione, che ha preso il proprio nome dal primogenito dei duchi di Sussex.

La 42enne, per l'occasione, ha indossato un blazer bianco e non ha potuto fare a meno di abbinarci un girocollo dal prezzo davvero alto. In effetti, costa quanto due stipendi mensili medio-alti messi insieme, ovvero 4.100 dollari. La marca è Queen Emerald Cut. Ma come fa ad essere tanto oneroso? Ebbene, la sua realizzazione - com'è facile immaginare, è in oro massiccio 14 carati, inoltre presenta incastonata la pietra che Archie ama più di tutte: uno smeraldo colombiano. Inevitabilmente il costo è destinato ad essere quello sopracitato.

New York ospita Meghan Markle: il suo gioiello vale davvero tanti soldi, ma perché l'ha indossato?

La Markle adora gli accessori, ma adora ancor di più il fatto che siano significativi per lei in qualche modo. Così, oltre ad aver messo il gioiello in smeraldo in onore del piccolo Archie, probabilmente l'ha fatto anche per il significato di questa pietra che ispira guarigione e amicizia, due temi che alla Giornata Mondiale della Salute Mentale di New York sono stati inevitabilmente trattati.

Resta vero, comunque, che spesso Meghan rende omaggio ai propri bambini con dei gioielli. Per esempio, nel 2021 ha utilizzato una collana che raffigurava i loro segni zodiacali per festeggiare i suoi 40 anni. In particolare, l'argento ricordava il Toro (Archie è nato nel maggio 2018) e i Gemelli (Lillibet è nata a giugno 2021). Anche in altre occasioni la 42enne ha mostrato lo smeraldo come pietra iconica per suo figlio Archie, ma sempre in forma diversa rispetto a quella che ha sfoggiato a New York due giorni fa (e anche il prezzo, in quel caso era leggermente inferiore).

Dal punto di vista stilistico, l'acconciatura scelta da Meghan per mostrare ulteriormente la sua collana è stata uno chignon alto con due ciocche a incorniciare il volto, segno di un look casual, ma elegante. Harry, invece, si è vestito con uno smoking blu che fa sempre la sua degna figura. I giornali asseriscono che i due, non appena giunti a New York sono apparsi non solo sereni (a discapito di ciò che si dice sulla loro rottura), ma anche emozionati di partecipare all'evento.

LEGGI ANCHE: Padrona chiede al gatto: "Imita un pesce", quello che fa il felino è la cosa più divertente che vedrai oggi