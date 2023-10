Trova il lavandino più sporco di sempre, il modo in cui lo pulisce è super soddisfacente

Una donna, che di professione pulisce case estremamente sporche, ha trovato un lavandino che ha rappresentato una vera e propria sfida per lei. Nonostante ciò, è riuscita a ridonargli splendore.

Al mondo esistono milioni di persone che soffrono di disturbi mentali. Alcune di loro, semplicemente, si rifiutano di pulire l'ambiente in cui vivono. Sul web ci sono centinaia di testimonianza di persone che non gettano l'immondizia da anni (e non è un'iperbole) e, in generale, sono accumulatrici seriali. Per una persona sana di mente, entrare in una casa in cui la spazzatura non viene gettata da anni può essere una sfida troppo grande da sostenere. Eppure esistono persone coraggiose che, nonostante tutto, lo fanno.

Su TikTok ci sono numerose testimonianze di veri e propri esperti di pulizie, chiamati a intervenire in case dove l'immondizia è letteralmente ovunque. Una di queste si chiama Auri ed è registrata con l'username @aurikatariina. Molto spesso la donna si reca proprio a casa di persone con disturbi mentali che non puliscono la propria casa per anni e anni. Quasi sempre, oltre a non spazzare o lavare il pavimento e a passare lo straccio sulle superfici, queste persone non gettano l'immondizia. È tristemente normale vedere bottiglie, piatti, posate, confezioni di cibo e tanto altro che coprono il divano, le sedie, il lavandino e i mobili.

Il lavandino più sporco di sempre

Nell'ultimo video pubblicato su TikTok, Auri Katariina si è recata a casa di una persona "con gravi disturbi psichici". Qui ha trovato un lavandino che definire sporco sarebbe riduttivo. In qualche modo, infatti, al suo interno si è creata una crosta di fango (e non altro!), che chiaramente lo rendeva inutilizzabile. La donna, che ha una certa esperienza nel campo, ci si è messa d'impegno ed ha pulito il lavello, facendolo tornare a splendere. Il modo in cui l'ha fatto è soddisfacente alla vista. Vedere lentamente sparire lo sporco dal lavandino e rivederlo del suo colore originale nel giro di pochi secondi fa felici le tante persone fissate con la pulizia (e non solo).

"Voglio dimostrare che tutto si può pulire", è la conclusione del video. Come prevedibile, nei commenti quasi tutti le fanno i complimenti per questa impresa oggettivamene titanica. Poi c'è anche chi dice: "Ogni volta che vedo i tuoi video penso che sia un'impresa impossibile e mi smentisci ogni volta". Qualcuno, però, mette in parole il pensiero di molti: "Io comunque non userei quel lavandino, anche dopo che è stato pulito". Come darle torto? Vedendo le condizioni in cui era prima, forse il fuoco era l'unica soluzione per far sì che germi e batteri sviluppatisi negli anni morissero. La domanda che in molti si fanno è: quanto durerà in quelle condizioni?

