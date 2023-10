Dubai, influencer cammina solo con i calzini per testare la pulizia dei marciapiedi: i risultati

Dubai è famosa per la sua modernità e per la sua sicurezza. Una tiktoker ucraina ha fatto un test molto singolare sulla pulizia: camminare sui marciapiedi della città emiratina solo con dei calzini bianchi al piede. Quanto saranno sporchi dopo qualche chilometro?

La città di Dubai, per un occidentale, è più conosciuta dello stato a cui appartiene, gli Emirati Arabi Uniti. Questo perché l'emirato di appartenenza, tra tutti, è indubbiamente quello che è riuscito a farsi conoscere di più dagli stranieri, per numerosi motivi. Fino a pochissimi anni fa, imprenditori da tutto il mondo aprivano qui le loro imprese per via della tassazione decisamente agevolata, unita a un costo della vita non altissimo. Inoltre chi comanda in città è stato capace anche di attirare un'altra categoria di pubblico che porta ricchezza: i turisti.

Andare in vacanza a Dubai vuol dire visitare una delle città più moderne ed efficienti al mondo. Le strade, soprattutto quelle del centro, vengono pulite regolarmente e ben tenute. Il governo locale investe molto in manutenzione e pulizia e vanta un sistema di raccolta dei rifiuti molto efficace. C'è grossa attenzione per quanto concerne l'igiene pubblica e chiunque venga sorpreso a gettare per terra rifiuti anche molto piccoli viene punito severamente. Una città che ha sicuramente i suoi difetti, ma che mette d'accordo gli amanti della pulizia e dell'ordine.

Dubai, la pulizia delle strade: il test del calzino

Tetiana Skoryna, influencer ucraina, di recente è stata a Dubai e in uno dei video postati su TikTok ha testato la pulizia dei marciapiedi cittadini. Lo ha fatto nella maniera più semplice possibile: indossando un paio di calzini (fantasmini) bianchi e camminando per qualche metro. Dopo circa 18 secondi di cammino, i pedalini erano dello stesso colore di quando li aveva indossati. Questo la dice lunga sulla pulizia dei marciapiedi a Dubai. Il video ha quasi 8 milioni di visualizzazioni su TikTok. Guardare per credere:

Nei commenti, molte persone che sono state a Dubai confermano come abbiano notato le suole (bianche) delle loro scarpe sporcarsi poco o nulla nonostante frequenti utilizzi. Qual è il motivo di cotanta pulizia? Molti rispondono che i marciapiedi vengono puliti di frequente e questo è sicuramente vero. Inoltre la tiktoker potrebbe aver scelto un angolo poco frequentato di Dubai. Infine in città, in generale, non si tende a camminare moltissimo visto che nelle ore centrali le temperature sono spaventosamente alte. Quasi tutti cercano refrigerio nelle proprie case, magari con l'aria condizionata accesa, oppure girano a bordo delle auto climatizzate. Insomma, se si unisce un'ottima manutenzione a una scarsa frequentazione dei marciapiedi, si ottengono risultati simili.

