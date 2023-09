Dubai, mangia al ristorante italiano (con vista sul mare) e mostra lo scontrino: "Vi sembra un buon prezzo?"

Dubai è una città che negli ultimi venti anni ha conosciuto uno sviluppo con pochi rivali nel mondo. Oggi è un paradiso anche per gli amanti del cibo etnico e, chiaramente, abbondano i ristoranti italiani. Quanto si pagherà per un pranzo in un ristorante con vista sul mare?

Dubai è una città, ma probabilmente agli occhi di un italiano è più famosa dello stato a cui appartiene, gli Emirati Arabi Uniti. La capitale dello stato, tra l'altro, non è neppure Dubai ma Abu Dhabi. Eppure gran parte degli investitori e dei turisti stranieri scelgono la città che nell'immaginario comune è simbolo di modernità e un pizzico di ostentazione (qui c'è il grattacielo più alto al mondo). Oggi questa località conta quasi 3 milioni e 500mila residenti. C'è una curiosità riguardante il suo nome: la parola 'Dubayy' in arabo significa "lucertola" o "piccola locusta".

Il primo insediamento umano di cui si ha traccia risale al 1798. La sua posizione centrale nel Golfo Arabo è stata sfruttata solo a partire dai primi anni del 1900, ma il vero sviluppo è iniziato tra gli anni '70 e '80 dello scorso secolo, quando il governo locale ha pubblicizzato la possibilità di affittare immobili spaziosi a basso costo, oltre a una tassazione molto più bassa rispetto al resto del mondo. Non a caso, qui sono nate numerose banche di investimento e altre vi hanno spostato la loro sede. Lato turistico, non avendo molto da offrire lato culturale e storico, Dubai ha puntato al lusso e alla modernità.

Dubai, quanto costa un ristorante italiano di livello alto

Attualmente negli Emirati Arabi Uniti risiedono 17.000 italiani, di cui oltre 12.000 solo a Dubai. Il numero reale è ben più alto, se consideriamo i connazionali in possesso di un visto lavorativo e/o turistico. Visto che Dubai è una delle città più cosmopolite al mondo, non potevano mancare i ristoranti italiani. Un tiktoker italiano ne ha visitato uno, che si trova letteralmente a pochi metri dal mare ed ha mangiato un menù completo italiano, con vari antipasti, un piatto di ostriche, un piatto di pasta e vongole, un piatto di pasta extra e vari dolcetti.

Alla fine del video, il tiktoker mostra lo scontrino e spiega che in sei persone hanno pagato 2155 dollari emiratini, l'equivalente di 590€, dunque praticamente 100 euro a persona. Né poco, né tanto: considerando il luogo e considerando che per alcuni piatti sono state usate materie prime importate dall'Italia, 100€ a testa per un pranzo con vista sul mare non sono eccessivi a nostro giudizio. Gli stipendi medi a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, inoltre, sono più alti rispetto all'Italia, per cui una persona con una retribuzione medio-alta può tranquillamente permettersi di spendere 100 euro per un pranzo a cuor leggero.

