Dubai, coppia di italiani viene 'ammonita' in un centro commerciale: "Abbiamo fatto una cosa che in Italia è normalissima"

Una coppia di italiani con un grosso seguito su TikTok ha mostrato una sorta di ammonizione 'ufficiale' ricevuta a Dubai, all'interno di un centro commerciale. Il motivo? I due hanno compiuto un gesto che in Italia è normalissimo in pubblico, ma che non lo è negli Emirati Arabi Uniti.

Probabilmente, agli occhi di un italiano, la città di Dubai è più famosa rispetto alla nazione a cui appartiene, gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un luogo con una storia singolare: 'semplice' villaggio di pescatori per diversi secoli, negli ultimi trent'anni ha subito una trasformazione oggettivamente sbalorditiva. Oggi, infatti, è una città ultra moderna, con costruzioni dalle forme insolite e dall'aspetto imponente. Proprio i grattacieli 'futuristici' danno vita a una skyline unica al mondo. Dubai vanta anche il grattacielo più alto al mondo, il famoso Burj Khalifa.

Oltre ai palazzi di 10000 (è un'iperbole) piani, Dubai ha tanto altro. Trovandosi lungo la costa del Golfo Persico, vanta spiagge di sabbia bianca e un mare tutto sommato pulito. Inoltre Dubai è probabilmente una delle cinque città più cosmopolite al mondo: la percentuale di persone nate e cresciute negli Emirati Arabi Uniti residenti qui è bassa. Persone da letteralmente tutto il mondo (in particolare Asia ed Europa) vivono qui e danno vita a una multiculturalità estremamente spiccata. Non a caso, Dubai è il paradiso per gli amanti della cucina etnica: ci sono sia abbondanti opzioni per quanto riguarda il cubo di strada che prelibatezze gourmet.

Dubai e le regole severe

Dubai è anche la città perfetta per gli/le amanti dello shopping. Numerosi sono i centri commerciali, alcuni dei quali molto lussuosi, come l'iconico Dubai Mall. Per quanto sia una città cosmopolita, è pur sempre parte degli Emirati Arabi Uniti e, pertanto, di fede musulmana sunnita. Gli stranieri sono i benvenuti (d'altronde hanno contributo a fare la fortuna del paese), ma sono anche tenuti a rispettare le regole del posto. Una cosa che non si può fare a Dubai è baciarsi o scambiarsi effusioni in pubblico. Lo sa bene una coppia di italiani, che su TikTok ha raccontato dell'ammonizione ricevuta da un'agente della sicurezza di un centro commerciale.

@very.travel Ebbene si ragazzi.. in alcuni centri storico succede anche questo! Non ovunqie, ma in alcune zone è necessario mantenere il piu possibile la discrezione. #Dubai ♬ suono originale - Veronica Piccolo

Nei commenti, si è scatenato un dibattito piuttosto acceso. Molti, infatti, trovano eccessivo "ammonire" una persona per aver baciato il proprio partner in pubblico e poi c'è chi ricorda come la regola numero 1 del viaggiatore sia rispettare le usanze altrui, anche se diverse da quelle del proprio luogo di origine. Un'altra donna che in passato è stata a Dubai ha ammesso di aver ricevuto un avvertimento simile perché girava con addosso solo pantaloncini e top. C'è anche chi sostiene che nel centro di Dubai ci sia più tolleranza, mentre nei luoghi meno frequentati dai turisti, le regole possono essere più dure. Insomma, se un giorno doveste recarvi negli Emirati Arabi Uniti, è preferibile evitare effusioni in pubblico.

