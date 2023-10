Donna prende l'aereo e le accade la cosa più imbarazzante della sua vita: "Volevo sotterrarmi dalla vergogna"

Una donna ha preso l'aereo non immaginando affatto che di lì a poco le sarebbe successo qualcosa di dannatamente imbarazzante per colpa del bagaglio a mano: ecco di cosa si tratta

Tutte le volte in cui si prende un aereo la prima cosa da tenere a mente è questa: utilizzare outfit comodi per il viaggio. Se questo è vero, resta fondamentale anche ricordarsi di non mettere vestiti che potrebbero in qualche modo far cadere in situazioni drammaticamente imbarazzanti come quella capitata a una donna australiana che racconta la propria esperienza umiliante sui social. Ma perché, cos'è successo? Siamo pronti a svelarvi il modo in cui la signora ha scelto di spostarsi e perché questo l'ha messa in una circostanza vergognosa al punto da farle desiderare di essere 'sotterrata'.

Ebbene, la viaggiatrice protagonista di quest'articolo ha ben pensato per un viaggio di indossare un top a fascia e un leggings. All'apparenza, insomma, ha scelto un look comodo per affrontare le ore di volo. Eppure, dopo aver ascoltato le sue parole, difficilmente qualcuno vorrà replicare questa scelta e commettere il medesimo errore. A raccontare la vicenda esilarante e imbarazzante allo stesso tempo, è proprio la donna personaggio principale della storia, naturalmente su TikTok. È qui che - qualche giorno fa, la personal trainer Emma ha raccontato "la cosa più imbarazzante che possa mai accadere in aereo".

"È la cosa più imbarazzante che possa mai accadere in aereo", la testimonianza della TikToker è virale

Emma ha semplicemente preso un volo dalla Gold Coast a Sydney, in Australia. Nulla di tragico è accaduto mentre il mezzo era in volo (per fortuna). Invece, la parte 'drammatica' per lei, ma comica per chi le stava intorno è avvenuta dopo. All'interno di un filmato ormai divenuto virale, la content creator nota come @emmafituk ha spiegato: "Nel momento in cui l'aereo è atterrato, mi sono alzata per prendere il bagaglio a mano dalla cabina sopraelevata, ma proprio in quel momento la mia fascia ha deciso di staccarsi e di mostrare le mie grazie a tutti i presenti. E c'è di più".

Come se tutto l'accaduto non bastasse, Emma ha raccontato come ci fosse un ragazzo ancora seduto che aveva l'altezza degli occhi esattamente nel punto in cui lei era rimasta priva di copertura. "Meno male che ha avuto abbastanza rispetto da guardare altrove", ha ammesso la TikToker. "Però di certo chi era sull'aereo mi ha visto e in quel momento ho pensato di volermi sotterrare dalla vergogna. Di certo è la cosa più imbarazzante che mi sia mai successa. Perciò, ragazze se state vedendo questo video, non indossate mai una fascia su un aereo", ha concluso.

Sotto il filmato in tanti hanno commentato per dare supporto e solidarietà alla personal trainer, evidenziando come sia stato solo un incidente ed empatizzando con la sua vergogna. Qualcuno ha condiviso esperienze simili, mentre c'è chi ha inferito asserendo che al suo posto sarebbe morto (e non solo di vergogna).

