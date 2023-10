Umbria, Perugia si trasforma nel paradiso della cioccolata: quando inizia Eurochocolate 2023

Umbria, a Perugia è tutto pronto per Eurochocolate 2023: ecco quando inizia e tutte le informazioni trapelate sino ad ora

Perugia, situata nella splendida regione dell'Umbria in Italia, è rinomata per molte cose: il suo affascinante centro storico, la sua ricca storia artistica, e, forse sorprendentemente, il suo amore per la cioccolata. Essa è una parte importante della cultura e dell'identità della città, e vi è una ricca tradizione di produzione di questo dolce che affonda le sue radici nel lontano passato.

Il nome più noto nel mondo della cioccolata a Perugia è senza dubbio "Perugina". Fondata nel 1907, l'azienda è famosa per il suo Baci, piccole praline al cioccolato con un cuore di nocciola e un biglietto d'amore all'interno. Il "Bacio Perugina" è diventato un'icona del cioccolato italiano ed è un regalo popolare per esprimere affetto e amore, soprattutto nella giornata di San Valentino. In città c'è addirittura una Scuola del Cioccolato, dove si insegna l'arte e la scienza della lavorazione di esso. Qui, gli aspiranti cioccolatieri possono apprendere le tecniche tradizionali e innovative per creare delizie gustosissime.

Perugia è costellata di cioccolaterie artigianali che producono cioccolato di alta qualità. Queste boutique offrono un'ampia varietà di prelibatezze, tra cui praline, tavolette di cioccolato e molto altro. Gli artigiani qui mettono l'accento sulla qualità e spesso utilizzano ingredienti locali. Alcune vie della città, inoltre, sono state soprannominate "Strade del Cioccolato" per la concentrazione di cioccolaterie e negozi specializzati. Camminare lungo queste arterie è un'esperienza deliziosa, con l'aria che profuma di dolce e le vetrine piene di tentazioni (da evitare, dunque, se si è a dieta). Per non dimenticare il passato, Perugia ospita anche il Museo Storico del Cioccolato, dove i visitatori possono impararne la storia. Eppure, l'evento più importante è uno solo e da tutta l'Umbria (e non soltanto, sono in tanti ad accorrervi).

Umbria, a Perugia torna Eurochocolate: ecco le date e gli spoiler delle giornate dedicate al cioccolato

Perugia è l'organizzatrice dell'Eurochocolate, uno dei più grandi festival di cioccolato d'Europa. Ogni anno, durante questo evento, le strade del centro storico si riempiono di bancarelle di cioccolata, eventi, concorsi e spettacoli legati al cioccolato. I visitatori possono gustare questo dolce in tutte le sue forme, dai classici praline ai dolci più creativi. Ma quando comincia l'edizione 2023? A rispondere a questa domanda ci pensa un TikTok pubblicato da Smart Trip - Europe (@smarttripeurope). Infatti, è proprio da tutta Europa che si accorre per gustare le bontà cioccolatose della fiera perugina in Umbria.

Su un video che mostra immagini spettacolari, questa è la traduzione delle parole riportate: "La casa di uno dei più grandi festival della cioccolata in Europa. Questo festival internazionale della cioccolata avrà luogo dal 13 al 22 ottobre. Ci sono innumerevoli bancarelle dedicate al cioccolato internazionale e piene di altri dolcetti. Ci sono anche dimostrazioni di opere d'arte in cioccolato". E voi? Ci andrete?

