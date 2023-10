Marche, va al ristorante ad Ancona e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho speso: non fatevi ingannare dalle apparenze"

Marche, si reca in un ristorante di Ancona e pubblica lo scontrino su Facebook: ecco quanto ha speso

Ancona, situata sulla costa dell'Adriatico nella regione delle Marche, è una città che offre una ricca esperienza culinaria. La cucina marchigiana è rinomata per la sua semplicità e l'uso di ingredienti di alta qualità provenienti dalla terra e dal mare. Essendo una zona portuale, offre una vasta gamma di pesce fresco. Ristoranti e mercati locali presentano piatti come il brodetto, una zuppa tradizionale e il mosciolo selvatico, un tipo di mollusco amato nella regione.

Un piatto tipico delle Marche sono le olive ascolane, olive verdi ripiene di carne tritata e poi fritte. Questo antipasto è un must per gli amanti delle olive. Ma la regione è famosa anche per il suo vino Verdicchio, bianco, secco e con un sapore fresco e fruttato. Le cantine della zona offrono degustazioni che permettono di assaporare questa prelibatezza locale.

Per i primi, niente batte un piatto di vincisgrassi (simili a lasagne) e pasta delle Marche per eccellenza. È una pietanza ricca e saporita, fatta di pasta fresca, carne macinata, prosciutto, funghi e formaggio fuso. Tra i formaggi bisogna citare invece il pecorino, realizzato con latte di pecora. La versione marchigiana ha un sapore distintivo rispetto a quella toscana o abruzzese e può essere servita da sola o con miele o marmellata. Infine impossibile non citare il brodetto all'anconetana, un altro piatto tradizionale di Ancona. È una zuppa a base di vari tipi di pesce cotto con pomodoro, aglio, prezzemolo e vino bianco. Ma quanto costano tante bontà?

Marche, ordinano lo stocco al ristorante di Ancona e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

In effetti, Ancona offre una varietà di attrazioni culinarie che riflettono la tradizione e la cultura alimentare delle Marche. Dai piatti di pesce fresco alle specialità a base di carne e formaggio, questa città costiera è un paradiso per gli amanti del cibo. Ma quanto costa mangiare in un ristorante qui? Naturalmente dipende tutto da dove si sceglie di andare (se si tratta di un locale stellato o una trattoria, per esempio) e che cosa si ordina.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo che si occupa di recensire ristoranti, un utente - del quale non sarà fatto nome per privacy, ha pubblicato lo scontrino di un ristorante ad Ancona che segna per tre coperti una spesa di 79 euro. L'ordine effettuato sarebbe stato composto da un antipasto di insalata di pesce, due pasti completi (paccheri e stoccafisso), due bevande e tre caffè. In tre, dunque avrebbero pagato circa 26 euro a testa. "Non fatevi ingannare dalle apparenze" scrive invece l'utente in merito alla location, dal momento che il locale in questione sarebbe molto rinomato e - a suo avviso, a giusta ragione.

LEGGI ANCHE: Terra Amara, anticipazioni mercoledì 11 ottobre: Gulten e Cetin fatti fuori, il colpo di scena inaspettato