Terra Amara, anticipazioni mercoledì 11 ottobre: Gulten e Cetin fatti fuori, il colpo di scena inaspettato

Le anticipazioni di Terra Amara di questo mercoledì segnalano un colpo di scena riguardante Gulten e Cetin: ecco perché vengono fatti fuori

Terra Amara è la soap opera turca che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 con un larghissimo seguito di appassionati. Il merito è indubbiamente di una storia che riesce a coinvolgere per drammaticità e trama avvincente. Al centro dell'episodio di oggi, malgrado tutti si aspettino di vedere il momento in cui Zuleyha scoprirà del tradimento di Demir con Umit, c'è dell'altro. Il filone in particolare vedrà al centro la figura di Mujgan, la vedova di Yilmaz. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa c'entrano Gulten e Cetin in tutto questo.

Fikret e Mujgan si sono baciati. Insomma, è avvenuta una liaison tra loro e nasconderlo è davvero impossibile. La dottoressa, da quando Yilmaz è venuto a mancare, ha iniziato a pensare alla possibilità di avere una nuova storia con l'altro uomo, tuttavia non vuole che ciò avvenga troppo presto. È ancora turbata da tutto quello che ha dovuto subire per colpa dell'amore tra l'Akkaya e Zuleyha. Così, pur volendo cedere alle attenzioni di colui che la corteggia, è rimasta in un limbo che le impedisce di proseguire. Dopo un avvicinamento, sembra proprio che siamo davanti a una rottura - non si sa quanto definitiva... Cosa c'entrano Gulten e Cetin in tutto questo?

Terra Amara, le anticipazioni bomba di oggi: colpo basso per Gulten e Cetin!

Mujgan è convinta che avere un sentimento nei confronti di Fikret sia completamente sbagliato, dato che ha perso suo marito poco tempo fa, nonostante Yilmaz non l'abbia mai davvero amata. Così, per evitare di essere tentata dal nipote di Fekeli, la dottoressa sceglie di lasciare la casa dove ha abitato a lungo per non vederlo e chiede a Gulten e Cetin di andare via dal suo appartamento (ereditato dall'Akkaya e nel quale la coppia viveva). Pertanto, i due sposini che finalmente avevano trovato un po' di pace nella convivenza, vengono fatti fuori. Dove andranno? Non lo scopriremo nella puntata odierna (sicuramente però saranno a Verissimo il prossimo weekend).

Intanto, a casa Yaman, Zuleyha si comporta come una vera e propria padrona, essendo diventata la signora della villa al posto della compianta Hunkar. La trasformazione della sarta passa anche dai vestiti: sceglie di acconciarsi proprio come faceva la madre di Demir e riporta in auge antiche usanze che ella aveva. Un esempio? Proprio come l'ex di Fekeli decide di aiutare chi ne ha più bisogno e di fare opere di bene. Non a caso dopo aver fatto in modo che potesse verificarsi un matrimonio collettivo (in grado di mettere insieme coloro i quali non avevano modo di sposarsi), organizza insieme a Sermin un'asta di beneficenza sfruttando i vestiti della defunta suocera.

LEGGI ANCHE: Previsioni del tempo, il meteorologo avverte: "L'Italia al centro di un pericoloso limbo", cosa significa