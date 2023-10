Previsioni del tempo, il meteorologo avverte: "L'Italia al centro di un pericoloso limbo", cosa significa

Siamo in un periodo di transizione meteorologica in cui le previsioni del tempo sono più consultate che mai. L'autunno finalmente arriverà, con ritardo, nel weekend. Tuttavia, un esperto meteorologo ha avvisato che nei prossimi giorni l'Italia si troverà al centro di un "pericoloso limbo".

Sabato 23 settembre è ufficialmente iniziato l'autunno. A parte una breve fase di maltempo iniziata e finita proprio a ridosso del cambio stagione, il resto dell'autunno ha avuto un forte sapore estivo, vista la dominazione vera e propria dell'alta pressione sulla penisola italiana. Dal 25 settembre in poi, le piogge sono state scarse o inesistenti, le temperature massime sono state più alte delle medie trentennali e l'escursione termica è stata piuttosto accentuata. Le previsioni del tempo, tuttavia, indicano che questo spezzone extra dell'estate 2023 sta per finire.

Dopo una lunga attesa, infatti, è previsto il ritorno delle piogge tra sabato 14 e domenica 15. Come capita spesso, la bassa pressione interesserà prima il Nord Italia e, nel giro di 24 ore, si allargherà sul Sud. Sabato e domenica le piogge non si prospettano violente e interesseranno praticamente tutte le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Ovest. Domenica la situazione peggiorerà anche sul Nord-Est e gran parte del Centro. Il Meridione inizierà a fare i conti con le piogge a partire da lunedì mattina e per i giorni seguenti. Dal momento che mancano alcuni giorni, l'accuratezza delle previsioni del tempo relative all'inizio della settimana prossima potrebbe essere più bassa, per cui c'è da attendere un altro po' per capire esattamente cosa succederà da mercoledì 18 in poi.

Previsioni del tempo, il meteorologo avverte: "L'Italia al centro di un pericoloso limbo"

Proprio a proposito delle previsioni del tempo a medio termine, il meteorologo più seguito di Twitter, Marco M.M., ha avvisato che bisognerà attendere ancora qualche ora per avere un quadro chiaro di quello che succederà dopo il 15. Che arriveranno piogge e un leggero calo delle temperature è certo. Tuttavia, a suo avviso, l'Italia si trova "al centro di un pericoloso limbo". Cosa vuol dire? Che nel nostro paese sono presenti due masse d'aria di origine diversa. Lo scontro tra le due, da sempre, causa precipitazioni anche molto violente.

Un pericoloso limbo. Dato per scontato il fatto che da domenica la circolazione atmosferica finalmente cambierà, sto aspettando di entrare nei dettagli di quello che accadrà la prossima settimana per due motivi. Il primo è che i modelli matematici previsionali stanno ancora… pic.twitter.com/n5l4FgvgTP — Marco M.M. (@MMmarco0) October 11, 2023

Citando le parole dello stesso meteorologo, l'Italia rischia di essere "terra di mezzo per più giorni" e ciò "aumenta il rischio di fenomeni estremi e alluvionali". Insomma, il tempo sta per cambiare drasticamente. Arriveranno, finalmente, le prime piogge autunnali, mentre lato temperature quasi tutti i meteorologi sono concordi nell'affermare che lo shock termico ci sarà prevalentemente al Nord e sarà molto meno marcato al Sud. Sul Settentrione, infatti, si assisterà a un calo anche di 10 gradi tra domenica e lunedì, mentre al Meridione le temperature si abbasseranno a partire da lunedì, seppur in maniera meno marcata.

LEGGI ANCHE: Trieste, passeggeri scendono dall'autobus con la strada allagata: per uno di loro finisce male