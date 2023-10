Genzano di Roma, troppi escrementi davanti al portone e qualcuno incolla questo cartello geniale: "Si prega ai signori cani di..."

Genzano di Roma, all'ingresso del portone un abitante della casa trova sempre fin troppi escrementi, così decide di incollare un cartello esilarante (ma giusto)

Genzano di Roma è un affascinante comune situato nella regione del Lazio, a breve distanza dalla capitale. Questa pittoresca cittadina è celebre per la sua bellezza naturale, la cultura e le tradizioni locali, e offre una serie di attrazioni che attirano visitatori in cerca di autenticità e relax. Una più famose è l'Infiorata, una festa religiosa che si tiene a giugno. Durante questo evento straordinario, le strade del centro storico vengono ricoperte da intricate e colorate composizioni floreali che formano quadri e tappeti fioriti.

Anche il Palazzo Sforza Cesarini è un'imponente struttura della città, risalente al XVI secolo. Esso ospita un museo che offre una panoramica della storia, dell'arte e della cultura di Genzano di Roma e delle zone circostanti. Situato nelle vicinanze del posto vi è pure il Lago di Nemi, famoso per le sue acque azzurre e il suo pittoresco paesaggio collinare. Lo specchio d'acqua è circondato da boschi e offre la possibilità di fare passeggiate panoramiche, giri in barca e momenti di relax nella natura.

Genzano di Roma offre pure una varietà di ristoranti e trattorie che servono piatti tradizionali del Lazio. Tra le pietanze da non perdere ci sono la "porchetta" (maiale arrosto), la pasta fresca, i funghi porcini e i vini locali. Insomma, tutte quelle specialità tipiche di Roma e dintorni. E, a tal proposito, non manca neanche l'umorismo degli abitanti di questa regione, come si può evincere da certi cartelli...

Genzano di Roma, il cartello contro i padroni incivili di cani è esilarante: ecco cosa recita

In sintesi, Genzano di Roma è una destinazione che offre una combinazione di bellezze naturali, tradizioni culturali e autenticità. Questa cittadina è un rifugio ideale per chi desidera allontanarsi dalla frenesia della città e immergersi nell'atmosfera piacevole e rilassante del Lazio. La sua storia, la sua cucina e il suo paesaggio pittoresco rendono il posto un luogo da esplorare per chiunque cerchi autenticità e bellezza. Ma non manca anche il divertimento che si può cogliere in strada, semplicemente alzando lo sguardo, come testimonia la pagina Instagram @cartelliedintorni.

Infatti, proprio a Genzano di Roma, qualcuno che potrebbe essere stato fin troppo stanco dell'eccessiva presenza di escrementi animali davanti al proprio portone, avrebbe affisso un cartello esilarante (e al tempo stesso perfetto per gli incivili). Ecco cosa recita: "Si prega ai signori cani, di non lasciar la foto dei propri padroni davanti al portone! Inchinarsi e raccogliere la cac*a è gratis! Abbiate rispetto sia per le persone, che per l'ambiente. Grazie". Il tutto si conclude con il disegno di un escremento e una 'x' sopra come a decretare la fine di questa situazione spiacevole.

LEGGI ANCHE: Bologna, auto parcheggia sul passo carrabile e qualcuno gli lascia un bigliettino eloquente sul parabrezza