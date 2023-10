Bologna, auto parcheggia sul passo carrabile e qualcuno gli lascia un bigliettino eloquente sul parabrezza

A Bologna, un'auto ha parcheggiato sul passo carrabile e un residente nel quartiere gli ha lasciato un bigliettino eloquente sul parabrezza, in cui viene citato perfino Google.

Il passo carrabile è un'autorizzazione che viene rilasciata per regolamentare uno spazio al confine tra la proprietà pubblica e quella privata. La sua utilità è quella di permettere il libero accesso a chi vive o lavora nel luogo in questione e per questo non deve mai avere intralci. Non a caso, il cartello con la scritta "Passo carrabile" (più rara la formula "passo carraio") si trova molto spesso su cancelli adiacenti la strada. Su di esso, c'è sempre il segnale stradale di divieto di sosta, il comune che lo ha emesso la scritta "passo carrabile" e il numero dell'autorizzazione (con l'anno di emissione).

Tale autorizzazione viene rilasciata esclusivamente dal comune di appartenenza del richiedente. La procedura è standard: si compilano dei moduli, si inseriscono i dati personali e dell'immobile e si paga una marca da bollo, oltre a un canone per la concessione. L'autorizzazione dura 29 anni di norma e in caso di vendita della proprietà, scade il diritto e il nuovo proprietario dell'immobile deve fare una richiesta di subentro. L'importo varia in base al comune di residenza e non è fisso: possono esserci differenze marcate anche tra due comuni vicini, in base a una lunga serie di fattori.

Bologna, non si parcheggia sul passo carrabile

Fatte le dovute premesse teoriche, la pratica - come accade spesso - è ben diversa. Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha visto un'auto parcheggiata in corrispondenza di un passo carrabile. L'unica tolleranza è applicata ai camion piccoli e grandi per il carico e lo scarico delle merci, che solitamente dura pochi minuti. Sostare per ore e ore davanti a un passo carraio rappresenta una grave violazione del Codice della Strada. Oltre alla multa per divieto di sosta, infatti, si può incorrere nella rimozione forzata del veicolo che, come noto, prevede una sanzione accessoria. A Bologna, un'auto lasciata davanti a un passo carrabile ha ricevuto un foglietto di carta sul parabrezza, che tuttavia non è una multa:

Il cartello è eloquente: l'automobilista indisciplinato viene invitato a usare Google per cercare il significato della parola "passo carraio". La fotografia mostra solo una parte del parabrezza. La speranza è che, nei minuti successivi, sull'altro tergicristalli sia comparso un altro foglietto, con una sanzione per divieto di sosta. Se il proprietario dell'immobile su cui sorge il passo carrabile avesse avuto un'emergenza in quei minuti e non fosse potuto uscire? Chi gli ripagherà i danni?

LEGGI ANCHE: Bologna, parcheggia male l'auto e qualcuno gli lascia un biglietto cattivissimo: "Questo non è modo di sostare, sono..."