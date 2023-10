Mamma influencer ammette: "Faccio io i compiti a casa dei miei figli e vi spiego perché", nei commenti si legge di tutto

Una mamma ha pubblicato un video che, lei stessa, ha definito "controverso". La donna ha ammesso che, con l'aiuto saltuario del marito, fa i compiti a casa dei suoi figli ed ha spiegato il motivo. Come prevedibile, molti genitori non hanno reagito bene.

I compiti a casa sono argomento divisivo dal punto di vista dei genitori. Molti li ritengono inutili, altri credono che tengano allenata la mente dei figli e trasmettano loro conoscenze non assimilabili in classe. C'è anche chi ritiene accettabili quelli dati durante i mesi scolastici ma non tollera quelli estivi. Insomma, ognuno ha il proprio pensiero. Alla categoria di chi vorrebbe abolirli appartiene una famiglia con un grosso seguito sui social, che ha pubblicato un video intitolato: "3 cose controverse che facciamo in qualità di genitori".

La donna si chiama Lottie Weaver ed ha oltre 780.000 follower su TikTok. La prima è un'opinione molto netta sulla relazione con il marito e, per l'appunto, le figlie: "La mia priorità è il rapporto con mio marito. Le figlie, a un certo punto della loro vita, se ne andranno di casa, mentre io dovrò continuare a vivere con il loro padre, che dovrò sopportare e con cui dovrò andare d'accordo anche quando saremo anziani". La seconda 'cosa' controversa che fanno è molto più comune: "Sono cresciuta in una famiglia cattolica e non c'è niente di male. Però non insegno ai miei figli nessuna religione. Al massimo insegniamo loro ad essere brave persone".

La mamma ammette: "Faccio io i compiti ai miei figli"

Parlando del punto secondo lei più controverso: "Io aiuto sempre e comunque i miei figli a fare i compiti a casa", ha ammesso la mamma influencer. "So che lo fanno molti altri genitori, ma ammetto che per le mie figlie sono quasi sempre io a farli. Soprattutto quando sono troppi impegnati o vanno di fretta". Il motivo? "Non voglio che si stressino con quei maledetti problemi di matematica, che non hanno tempo o voglia di fare. Devono godersi le ore fuori dalla classe. Se sono troppi, me ne occupo io! Potrebbe non essere la cosa più giusta da fare, ma non mi interessa".

E ancora: "Quello che faccio praticamente sempre io sono i progetti. Alcuni sono molto difficili, ma le insegnanti se ne fregano. I miei figli hanno sette anni!". Il video ha già superato le 350.000 visualizzazioni su TikTok e, come prevedibile, ci sono commenti favorevoli e contrari. "I miei figli tornano sempre tardi da scuola, spesso faccio io i compiti per loro affinché possano riposare", ha scritto un utente. "Sono felice di leggere di non essere l'unica a fare i compiti dei miei figli quando sono impegnati a fare altre cose più interessanti". Un'altra mamma ammette: "Mi fa piacere per te. Io a volte non so farli". Non poteva mancare qualche critica: "Apprezzo il tuo gesto ma non sono d'accordo. Non imparano quasi nulla in questo modo".

Per chi volesse guardare il video integrale, in inglese:

