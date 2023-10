Proprietario di casa impone di pagare 250$ per la presenza del pesce rosso, la reazione dell'inquilina è quella di tutti noi

A volte, avere a che fare con il proprietario di casa può essere molto difficile. C'è anche chi chiede di pagare 250$ (per fortuna una tantum) per avere un pesce rosso in casa. L'inquilina ha ribattuto a modo suo a questa imposizione, a suo modo di vedere immotivata.

Chiunque abbia vissuto in più di un paio di case in affitto ha avuto a che fare con un proprietario di casa poco accomodante. C'era quello che il primo giorno del mese, pioggia o sole, ricordava puntualissimo del pagamento della quota d'affitto. Poi quello che prima di provvedere a una riparazione urgente faceva passare lunghe settimane. Una cosa è certa: il 99% degli appartenenti alla categoria è interessato solo a ricevere i contanti o l'assegno alla fine del mese. Uno di loro ha fatto una richiesta assurda: 250$ (per fortuna una tantum) alla sua inquilina per aver 'aggiunto' un piccolo acquario con un pesce rosso.

Molti di noi, soprattutto da bambini, sognavano di avere un acquario coloratissimo. Il più delle volte, però, ci dovevamo accontentare di un singolo pesce rosso in una piccola bolla anonima e desolante. Spesso, per i più disparati motivi, l'animale viveva per pochi mesi e alcuni se ne disfacevano tirandolo giù per lo scarico. Da adulti, molti di noi hanno realizzato che far vivere un animale per 365 giorni l'anno in uno spazio minuscolo è un comportamento quasi crudele. Per questo hanno deciso che avere uno o più pesci in casa è utile solo se si ha sufficiente spazio.

Il proprietario di casa chiede 250$ per un pesce rosso

Una ragazza che su TikTok è registrata come @avianna.x ha raccontato una storia oggettivamente assurda: il suo proprietario di casa si è accorto che aveva aggiunto un piccolo acquario con un pesce rosso e, per questo, le ha chiesto una 'quota' di 250 dollari. Dopo aver spiegato quanto sopra, ha pubblicato alcuni screenshot di uno scambio di messaggi con l'uomo. "Per favore vieni nel mio ufficio per compilare i moduli. Dovrai pagare 250$ per animale da compagnia una tantum".

A quel punto, l'inquilina ha reagito come farebbe chiunque: "Non capisco perché dovrei pagare per un animale da compagnia dato che non ce l'ho". A quel punto, il proprietario le ha chiesto se avesse un pesce rosso e lei ha risposto di sì, dopodiché i due si sono sentiti telefonicamente. Non è chiaro quale sia il contenuto della telefonata ma l'uomo le ha imposto di pagare la quota di 250$, addebitandogliela insieme all'affitto del mese di ottobre. La ragazza ha mostrato il piccolo acquario chiedendo ai suoi follower se fosse giusto dover pagare 250 dollari per averlo messo in casa.

Come prevedibile, quasi tutti i suoi follower le hanno dato ragione. "Il tuo pesce rosso fa pipì sul tappeto?", chiede ironicamente uno. "Io ho dei pesci nel freezer. Dovrei pagare anche io la quota?". Ognuno può farsi la propria idea su questa questione, ma un proprietario di casa è legittimato a chiedere un extra qualora nella casa venga introdotto un cane di grossa taglia, che può danneggiare l'arredamento o, in generale, rovinare la casa. Ma ne vale la pena per un animale che trascorrerà tutta la sua esistenza in un piccolo acquario su un tavolo?

