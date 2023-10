Cerca di portare a casa del cibo dal ristorante all you can eat, il proprietario lo zittisce così

Un uomo ha provato a portare a casa del cibo da un ristorante che offre formula "all you can eat". Dopo il diniego da parte del proprietario, il cliente ha lasciato una recensione negativa, a cui il primo ha risposto, mettendolo subito a tacere.

I ristoranti all you can eat sono il paradiso dei golosi. L'idea di pagare una cifra fissa e poter mangiare senza limiti è un sogno per le buone forchette. In Italia i ristoranti che adottano più frequentemente questa formula sono quelli giapponesi: da Nord a Sud, sembra quasi inarrestabile l'espansione dei locali che offrono sushi senza limiti. Va detto che quasi tutti mettono dei limiti sul sashimi (le fettine di pesce senza riso) e su alcuni uramaki (detti anche roll) con ingredienti più ricercati.

Se questi ristoranti sono così diffusi e continuano ad aumentare di numero, un motivo ci sarà. Gli imprenditori hanno senz'altro trovato la chiave per ottenere un guadagno accettabile al netto delle spese. Molte persone, infatti, mangiano in abbondanza ma hanno la decenza di fermarsi quando capiscono che il proprio stomaco non può più accogliere cibo. Altre, pur di far valere fino all'ultimo centesimo i soldi spesi, ingoiano quantità sproporzionate di cibo. E poi c'è anche chi, al ristorante all you can eat, prova ad approfittarne fino all'ultimo, chiedendo di portare via qualcosa dal buffet, in modo da avere la cena gratis.

Chiede di fare take away all'all you can eat

Un cliente del The George IV Inn Pub a Powys, città del Galles, si è lamentato per i presunti limiti della formula all you can eat. Per l'esattezza, ha lasciato una recensione da 2 stelle, scrivendo: "Ho prenotato per un pranzo domenicale. Con il senno di poi, non sarei venuto. Solitamente non mangio molto, mi piace portare a casa il cibo che ordino. Ho letto che non hanno box per il take away e, per questo, ho portato con me un piatto da riempire, ma mi è stato detto di no. Il cibo è buono ma non ci tornerò, trovo ingiusto che non facciano portare il cibo a casa". Per citare una pagina Facebook molto seguita nel passato recente, questa è gente che esiste realmente.

A quel punto, il proprietario del locale non poteva non rispondere a una persona talmente audace. L'uomo, infatti, ha elencato le cinque regole sul funzionamento di un buffet all you can eat. "1) Vai al buffet e chiedi allo staff di riempirti il piatto con la carne che desideri. 2) Chiedi allo staff di riempirti il piatto con le verdure, le patate, i formaggi e tutti i contorni che desideri. 3) Aggiungi tutto il riso che vuoi. 4) Aggiungi tutte le salse che vuoi. 5) Porta il piatto con tutto il cibo che desideri al tavolo e mangialo. Nota che non esiste il punto numero 6, quindi non puoi portare da casa un piatto da farti riempire per avere una cena gratis, né puoi nascondere il cibo sotto il cappotto o in altri posti che non oso immaginare". Al di là di tutto, possiamo dire che lo abbia zittito in grande stile.

