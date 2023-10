Olio d'oliva, TikToker avverte: "Il suo prezzo sta subendo rialzi incredibili, vi spiego perché"

Il prezzo dell'olio d'oliva si sta notevolmente alzando: a spiegare il perché di questo fenomeno un TikToker sul social cinese

L'olio di oliva è un ingrediente fondamentale nella cucina mediterranea e in molte altre cucine in tutto il mondo. Oltre a essere un condimento gustoso, offre una serie di benefici per la salute ed è ampiamente apprezzato per il suo sapore e le sue proprietà nutrizionali. Innanzitutto, è conosciuto per essere una fonte di grassi monoinsaturi, particolarmente l'acido oleico. Questi grassi sono associati a una serie di cose positive per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie cardiache, il miglioramento del profilo lipidico e la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Gli antiossidanti presenti nel liquido dorato, come la vitamina E e i polifenoli, contribuiscono a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo l'infiammazione e sostenendo il sistema immunitario.

Quanto ai costi, il prezzo dell'olio d'oliva varia notevolmente in base a diversi fattori. La tipologia influisce sul prezzo; ad esempio l'olio d'oliva extra vergine, che è la categoria di qualità più alta, tende ad essere più esoso rispetto all'olio d'oliva vergine o all'olio raffinato. Inoltre, il prezzo può variare in base all'origine geografica, al marchio e alla confezione. Se il liquido proviene da regioni produttrici di alta qualità come la Spagna, l'Italia e la Grecia, può essere più dispendioso rispetto ad altre varietà. Eppure, ad oggi, c'è una crescita generica del prezzo di questo prodotto. Ma perché? A questo risponde un TikToker sulla nota piattaforma cinese.

Olio d'oliva, la testimonianza preoccupante di un TikToker: "Sta salendo di prezzo: ecco perché"

Il TikToker Federico Ronzoni (@federicoronzoni), esperto di educazione finanziaria e content creator con un largo seguito, nel suo ultimo video ha raccontato in merito all'argomento: "Il prezzo dell'olio d'oliva è letteralmente fuori controllo, tant'è che da inizio anno è aumentato del +56%. Ora ti spiego". E continua: "Il prezzo dell'olio d'oliva sta subendo dei rialzi incredibili. Tutto ciò per colpa del clima avverso del 2022 che ha colpito non solo l'Italia, ma soprattutto la Spagna, il principale produttore mondiale di olio d'oliva. L'eccezionale aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo è il risultato diretto della produzione del 2022 che è diminuita, del -30% in Italia e addirittura del -60% in Spagna". Cosa ha comportato dunque questa diminuzione di prodotto?

Anche a ciò risponde il TikToker nel suo video: "Questo calo drastico nella produzione ha portato ad una disponibilità ridotta di olio d'oliva. Innescando di conseguenza, l'aumento dei prezzi". Una notizia che non sembrerebbe positiva per i consumatori. Ma quali sono le previsioni future? Purtroppo, anche qui, parrebbe non ci sia niente di buono. L'esperto dichiara infatti: "In più, le prime informazioni sulla produzione di questo 2023 non sono molto rassicuranti. Anche se si prevede un aumento di volumi, questi non saranno sufficienti a ripristinare completamente le scorte. Per cui, tutto ciò andrà a influenzare nuovamente il prezzo finale dell'olio d'oliva".

LEGGI ANCHE: Costiera Amalfitana, "Non solo Positano e Amalfi! In questo borgo sembra di stare a Barcellona", il racconto di un TikToker