Costiera Amalfitana, "Non solo Positano e Amalfi! In questo borgo sembra di stare a Barcellona", il racconto di un TikToker

La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni costiere più affascinanti e celebrate al mondo. Questa straordinaria striscia di terra costiera, inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, è famosa per le sue pittoresche città, le spiagge incantevoli, i panorami mozzafiato e la ricca cultura storica. Tra le perle della zona, Amalfi e Positano sono due delle località più iconiche e suggestive, ognuna con il suo fascino unico.

Amalfi, la città che ha dato il nome a tutta la costiera, è una destinazione ricca di storia. La sua cattedrale di Sant'Andrea, un esempio di architettura arabo-normanna, è una testimonianza della ricca storia della città. L'edificio sorge maestosamente sulla Piazza Duomo, ed è un'opera d'arte architettonica con un'impressionante scalinata e un campanile ornato.

Positano anche è famosa per la sua architettura unica, con le case colorate che si arrotolano lungo le pendici della collina fino al mare. Questo pittoresco borgo costiero è noto per le sue boutique di moda, i ristoranti gourmet e il lusso discreto. Il posto è un luogo ideale per passeggiare tra i vicoli tortuosi e le scalinate panoramiche, e offre magnifici scorci sul mare e sulle scogliere. Eppure, a parte queste due splendide destinazioni c'è molto altro da visitare in Costiera Amalfitana.

Costiera Amalfitana, TikToker testimonia: "Oltre a Positano e Amalfi, c'è di più. Venite qui e sarà come stare a Barcellona"

La pagina di viaggi Campania da Vivere (@campaniadavivere) si occupa di far scoprire tutte le bellezze della regione in questione agli utenti del web che non ci sono mai stati o che non la conoscono tutta per filo e per segno. In uno dei suoi ultimi video, ad esempio, un TikToker parla della Costiera Amalfitana. "È uno dei luoghi più conosciuti al mondo, eppure oltre a Positano e Amalfi c'è di più", così esordisce il content creator per poi spiegare quale sia un posto davvero affascinante da visitare nella zona.

"Ci sono tanti luoghi che non sono così noti al grande pubblico e questo è uno secondo me dei più interessanti. Siamo a Vietri sul Mare e questa è la villa comunale. Chi di voi è stato a Barcellona? Non vi ricorda vagamente il Parc Guell di Gaudì? Probabilmente sì. Con i colori, con queste piastrelle, Vietri è famosa per le sue ceramiche e questa villa comunale ne è un grandissimo esempio", racconta, mostrando delle immagini pazzesche per luci e colori.

Successivamente, si sposta fisicamente per mostrare ancora meglio il posto: "Ora qui scendiamo e andiamo fino all'ultimo belvedere da cui si vede la crestarella e poi girandoci verso sinistra si vede il porto di Salerno. È un luogo molto bello e vale la pena fare una visita quando si sta nella città di Vietri". Di fronte a questa bellezza c'è solo un piccolo appunto da fare (comunque risolvibile), infatti il content creator conclude: "L'unico problema può essere il parcheggio perché essendo fuori dall'abitato, bisogna parcheggiare leggermente distanti oppure in un posto segreto che non conoscono in molti".

