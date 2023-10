Norvegia, tiktoker assaggia la carne di balena: "Nel resto del mondo è illegale", la recensione

La Norvegia è l'unico paese europeo dov'è possibile mangiare la carne di balena. Per questo, chi volesse provarla, può farlo legalmente nel paese scandinavo. Un tiktoker l'ha assagiata ed ha emesso il suo giudizio (non entusiasta).

La caccia alle balene ha rappresentato un argomento di accese discussioni nel passato recente. Chi è appassionato di televisione ricorderà come alcuni programmi televisivi mostrassero dei volontari di associazioni animaliste nelle acque dell'estremo Nord Europa mentre provavano a fermare chi uccideva questi animali. I motivi dietro la caccia ai cetacei sono molteplici. Le balene sono una preda ghiotta per i cacciatori, per via del prezioso olio e della loro carne. Al contempo, sono animali che vivono a lungo, si riproducono lentamente e che pertanto sono a costante rischio estinzione.

Per questo motivo, già nel 1986 la Convenzione di Washington ha emesso una moratoria internazionale che prova a preservare la loro esistenza. Giappone e Norvegia, tra gli altri, rifiutano di firmare l'accordo e ancora oggi non hanno l'obbligo di rispettare la moratoria. Nel 1993, la Norvegia ha perfino riaperto la caccia a scopo commerciale. Insomma, una questione complessa: il paese scandinavo non ha alcuna intenzione di cambiare le proprie abitudini e, ancora oggi, continua a fare fuori centinaia di esemplari ogni anno, malgrado le proteste del resto del continente. Il Giappone è tra i maggiori acquirenti di tali prodotti ittici.

Norvegia, tiktoker mangia la carne di balena: la recensione (poco entusiasta)

Il tiktoker specifica come l'80% dei norvegesi abbiano provato almeno una volta la carne di balena, ma solo una percentuale compresa tra il 2 e il 4% la mangi 'regolarmente'. Questo la dice lunga sul sapore di questa carne. In Norvegia, cacciarla, mangiarla e commercializzarla è legale e il tiktoker ne ha approfittato per assaggiarne un po', cucinata con patate e verdura. Nella breve recensione, sostiene che abbia un sapore "a metà tra il tonno e il fegato di bovino". Proprio così. Ecco il video di Mark Harrison:

Nella descrizione fa sapere: "Il sapore era ok, ma non la definirei buonissimaa". Anche a fine recensione video, amemtte: "Probabilmente questa è la prima e ultima volta che la mangio, anche se provarla è stata una bella esperienza". Un colpo al cerchio e uno alla botte, come si suol dire. Nei commenti, tuttavia, più di una persona scrive he la carne non è stata cucinata nel migliore dei modi e che appare decisamente cruda. "Assomiglia a una bistecca di bovino ma il sapore è totalmente diverso", ha dichiarato il protagonista del video. Insomma, considerando che alcune specie di balena siano a rischio e considerando che, a quanto pare, il sapore non è irresistibile, se ne potrebbe tranquillamente fare a meno.

