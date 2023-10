Norvegia, italiano fa la spesa al supermercato e mostra lo scontrino: "Quanto ho pagato questi tre prodotti"

Un italiano residente in Norvegia ha pubblicato un video a sfondo polemico, in cui mostra quanto costa comprare una zucchina, un bric di latte d'avena e dell'uva. Il prezzo indicato sullo scontrino è alto, dal punto di vista di un italiano.

La Norvegia è una delle nazioni che formano la cosiddetta penisola scandinava. È un angolo di Europa contraddistinto da bellezze naturali, qualità della vita elevata e un'economia tutto sommato prospera. La Norvegia è ricca di risorse naturali, in particolar modo petrolio e gas, che nel passato recente e soprattutto nel presente hanno assunto un'importanza fondamentale. Non a caso, oggi si trova al quinto posto delle nazioni più ricche al mondo, se per ricche intendiamo quelle con il PIL pro-capite più elevato.

Va da sé che il costo della vita, qui, sia notevolmente alto. Come succede ovunque, i prezzi variano da città a città e in quelle principali si spende molto di più rispetto ai villaggi remoti, ma in Europa è dietro solo a Lussemburgo e Svizzera come ricchezza pro capite. Oslo e Bergen sono le due città più grandi della Norvegia e, di conseguenza, anche le più costose in cui fittare un appartamento. Come altre nazioni ricche, lo stato sociale è efficiente e abbondano i sussidi per le persone dal reddito basso, che aiutano ad alleggerire le spese alla fine del mese. Com'è fare la spesa in Norvegia dal punto di vista di un italiano?

Norvegia, quanto costa fare una (piccolissima) spesa al supermercato

Il tiktoker Davide in Norvegia è un italiano che si è trasferito in pianta stabile qui. Spesso il nostro connazionale si lamenta dei prezzi folli del paese scandinavo. Non a caso, ha creato una sorta di 'serie' sul suo profilo intitolata 'Prezzi folli'. Nel nono episodio documenta l'acquisto di appena tre prodotti al supermercato: una zucchina di grosse dimensioni, una confezione d'uva e un bric di latte d'avena. Dopo aver mostrato i prodotti alla cassa, passa a inquadrare lo scontrino: 91,81 corone, che al cambio odierno sono esattamente 7,95€ (e non 9 come sostiene Davide).

Nella didascalia, Davide in Norvegia lancia anche una provocazione: "Quando mi dite che fare la spesa a Milano costa caro". Inevitabile che nei commenti più di una persona gli facesse notare come gli stipendi di Milano siano più bassi rispetto a quelli della Norvegia, a cui l'autore del video ha risposto che sono effettivamente superiori, ma di "pochissimo" a suo modo di vedere. Chiaramente va considerato il fatto che l'uva e le zucchine non siano propriamente una frutta e una verdura tipiche della penisola scandinava e che esportarle qui dai paesi mediterranei fa lievitare non poco il prezzo. L'unica consolazione è che, una volta in Italia per le vacanze, con uno stipendio norvegese il peso dell'inflazione viene avvertito di meno.

