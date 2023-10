Toscana, basta Capalbio! "Vicino Grosseto esiste il giardino più suggestivo di sempre con tanto di labirinto": il racconto della TikToker

In Toscana non esiste solo il bellissimo giardino dei tarocchi di Capalbio. In provincia di Grosseto ve n'è un altro meno conosciuto, ma molto suggestivo e che presenta anche un labirinto: ecco la testimonianza di una TikToker in merito

La Toscana è rinomata non solo per i suoi capolavori artistici e culturali, ma anche per la bellezza dei suoi giardini. Questa zona offre una straordinaria varietà di spazi verdi. Uno dei più suggestivi e unici della regione è il Giardino dei Tarocchi, situato a Capalbio. Esso è una creazione pazzesca dell'artista franco-americana Niki de Saint Phalle. Trattasi di un giardino-scultura, ispirato alle carte dei tarocchi ed è una fusione di arte, natura e simbolismo. Ogni scultura rappresenta un tarocco e gli ospiti possono passeggiare tra queste maestose opere d'arte, immergendosi in un mondo di colori vivaci e forme fantasiose. È un posto che incanta e ispira, offrendo una prospettiva unica sull'arte e il paesaggio toscano.

Altra tappa obbligata per gli amanti dei giardini è il Giardino di Boboli a Firenze. Questo giardino rinascimentale, situato dietro il Palazzo Pitti, è un capolavoro dell'architettura paesaggistica. Caratterizzato da fontane, statue, labirinti e siepi ben curate, esso offre una vista spettacolare sulla città capoluogo della Toscana e ospita anche una serie di musei e gallerie d'arte all'aperto.

Un'altra gemma toscana è il Giardino di Villa Garzoni a Collodi. Questo giardino all'italiana è una miscela di fiori colorati, statue barocche e fontane. È famoso per il "Parco di Pinocchio" un'area dedicata al personaggio del burattino di legno, creato appunto da Carlo Collodi, che è originario della città. È un luogo ideale per le famiglie e per chiunque voglia esplorare la storia e la letteratura italiane. Eppure, accanto a questi giardini più noti, ve n'è uno forse meno conosciuto, ma altrettanto suggestivo. Ecco dove si trova secondo la testimonianza di una TikToker.

Toscana, TikToker testimonia: "Non lontano da Grosseto c'è il giardino più insolito della regione"

La TikToker di viaggi Marta (@marta_unavaligiadisogni) ha pubblicato recentemente un video all'interno del quale si sofferma su un giardino forse meno noto della Toscana, ma che vale la pena visitare proprio come quello di Capalbio. Presenta così "il giardino più insolito della Toscana, dove potrai trovare figure misteriose, teschi, un labirinto, 160 oche e persino una camera di bronzo da 5 tonnellate in mezzo al bosco".

@marta_unavaligiadisogni 🤩Il giardino più insolito della Toscana Dove potrai trovare figure misteriose, robot, teschi, un labirinto su cui camminare sopra, 160 oche, una camera di bronzo da 5 tonnellate e tanto altro! ➡️ Siamo nel 📍Giardino di Daniel Spoerri, dove l’artista svizzero ha raccolto, in uno spazio di 16 ettari, circa 115 opere sue e di altri 55 artisti, provenienti da tutto il mondo🌎. Qui potrete passeggiare liberamente per il giardino in cerca delle sculture più belle che si fondono alla perfezione con il paesaggio e la natura circostante🌿! 📍Dove? Siamo a Seggiano, un piccolo borgo alla pendici del Monte Amiata. 🎫12€ ⏱️10-17:30 lun-mer / 10-20 giov-dom ‼️Aperto fino alle fine di ottobre‼️ E tu lo conoscevi? . . . . . . . . #danielspoerri #giardinomuseo #giardinosegreto #toscanadascoprire #toscanainsolita #postiinsoliti #gitadomenicale #arteenatura #seggiano #monteamiata ♬ Strangers - Kenya Grace

La content creator rivela quindi il luogo: "Siamo nel giardino di Daniel Spoerri alle pendici del Monte Amiata, dove l'artista ha raccolto più di 113 opere provenienti da tutto il mondo. Qui, attraverso una passeggiata libera potrai scoprire come l'arte si unisce alla natura in un paesaggio suggestivo ed affascinante. Quindi aguzza la vista!". In didascalia, Marta rivela che il posto si trova a Seggiano, in provincia di Grosseto. E voi? Andrete a farci una capatina?

