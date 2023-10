Meghan Markle confessa la sua più grande paura: "Non voglio che i figli miei e di Harry facciano uso di..."

Meghan Markle ha ammesso di essere preoccupata per il futuro dei suoi figli: in particolare non vuole che essi facciano una determinata cosa

Meghan Markle, la moglie del Principe Harry d'Inghilterra, ha svelato di avere una preoccupazione in merito al futuro dei propri figli, Archie e Lilibet. In questo caso non c'entra assolutamente nulla la successione, bensì un'altra azione che - quasi certamente, i figli intraprenderanno: l'utilizzo dei social media. Infatti, la consorte del secondogenito di Re Carlo III teme che questo possa comportare gravi conseguenze, cosa che accade a molti giovani al giorno d'oggi. Non a caso, la stessa duchessa di Sussex, nonostante avesse ben 11 milioni di follower sul suo profilo Instagram con Harry ha deciso di rimuoverlo.

Durante la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che c'è stata ieri, Meghan è andata a New York assieme al compagno di vita e ha ascoltato storie atroci di genitori che si sono ritrovati a perdere i loro figli per colpa dell'utilizzo dei social media. La coppia di reali, giunta all'evento in questione, ha avuto modo di parlare anche del proprio rapporto con il mondo di Internet e qui sarebbero emerse le frasi in merito alla preoccupazione più grande della Markle. "Ci preoccupiamo per i nostri figli perché anche se al momento sono troppo piccoli - hanno 2 anni e mezzo e 4 e mezzo - un giorno cresceranno e i social media non saranno scomparsi", questa la dichiarazione della 42enne.

Meghan Markle contro i social network: perché le fanno così paura

Meghan all'interno del suo discorso racconta come all'inizio credeva che i social fossero uno strumento positivo perché univano e creavano aggregazione e comunità. Poi tutto è cambiato e adesso i giovani che li utilizzano sono sempre più soli e le loro storie sono tutto meno che ascoltate. La Markle ha spiegato anche che, seppure i figli non siano ancora alle prese con questo 'mondo' di media, ben presto lo saranno perché l'età è sempre più vicina. La duchessa tiene moltissimo al proprio ruolo di madre, e in merito ha asserito: "Essere una mamma è la cosa più importante di tutta la mia esistenza... Oltre ovviamente all'essere una moglie". Insomma, non sembra proprio che ci sia un divorzio in vista come in tanti vociferavano nelle scorse settimane.

"Il problema di quando si è genitori è che i giorni sono lunghi, ma gli anni sono brevi", questa un'altra frase che lascia trapelare l'ansia di Meghan sul futuro dei figli alle prese con i social media. D'altro canto, la Markle stessa è cambiata molto nei suoi rapporti con il popolo del web. Un tempo era una vera e propria influencer dal momento che condivideva di tutto e di più su Instagram, soprattutto il proprio lavoro da attrice in 'Suits'. E i suoi due milioni di follower ne erano contenti. Da quando si è ufficialmente fidanzata con Harry - e poi sposata - le cose sono cambiate di punto in bianco ed è sparita dal mondo virtuale.

A marzo 2020 è arrivato l'annuncio dell'allontanamento ufficiale della coppia reale dai social e il desiderio di farsi strada e far sentire la propria voce attraverso nuovi mezzi. Non a caso poi sono usciti, in sequenza il documentario Netflix e l'autobiografia Spare in cui i due hanno trovato il modo per esprimersi.

LEGGI ANCHE: Proprietario di casa impone di pagare 250$ per la presenza del pesce rosso, la reazione dell'inquilina è quella di tutti noi