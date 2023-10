Tim Burton, su Netflix c'è un suo film con Johnny Depp perfetto per Halloween: non è 'La fabbrica di cioccolato'

Su Netflix c'è un film perfetto per Halloween e con protagonista Johnny Depp: la regia è targata Tim Burton e non si tratta de 'La fabbrica di cioccolato'

Uno dei registi più amati e apprezzati a livello internazionale è Tim Burton. Quest'ultimo con le sue atmosfere macabre e grottesche è il re dei film fantasy con un tono particolarmente dark. Le sue pellicole sono tutte altamente riconoscibili per gli innumerevoli fan che tutte le volte non se ne perdono una al cinema o in streaming. Sì, perché al giorno d'oggi grazie alle piattaforme si può godere della visione di un prodotto comodamente dal divano di casa propria.

Netflix, il colosso dello streaming, ne sa qualcosa. Per questo il suo catalogo ogni mese s'infittisce di nuovi titoli, anche se qualcosa, inevitabilmente, va via (la saga di Harry Potter, ad esempio, a fine mese ci 'lascerà'). Ebbene, proprio sulla piattaforma è possibile vedere svariati film di Tim Burton particolarmente apprezzati. Molti di essi vedono come presenza stoica quella dell'attore Johnny Depp. Quest'ultimo - scandali a parte per la sua relazione finita malissimo con Amber Heard, resta uno degli attori migliori e più affascinanti di Hollywood.

Pertanto, l'accoppiata Tim Burton-Johnny Depp funziona sempre. Un esempio di ciò è il film La fabbrica di cioccolato, tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl. La storia racconta di Charlie Bucket, un bambino che vince - grazie a una barretta di cioccolato - la possibilità di accedere alla fabbrica del signor Willy Wonka, entrando in un mondo di dolci e bontà dove però conviene stare attenti... Non volendo fare spoiler ulteriori, vi sveliamo che non è questo il vero film perfetto per Halloween firmato dal grande regista. Ma quale, allora?

Tim Burton, su Netflix un titolo imperdibile: nel cast c'è anche Johnny Depp

Il film che Netflix propone con la regia di Tim Burton s'intitola Dark Shadows è del 2012. Malgrado al cinema non abbia avuto il successo sperato, si tratta di una pellicola godibile non solo per la presenza di Johnny Depp, ma anche per la storia in sé che è comunque 'horror' e leggera (insomma, perfetta per Halloween se non tutti gli amici che lo guardano amano lo splatter). Non volendo esagerare con gli spoiler, ecco di cosa tratta la trama del prodotto audiovisivo, almeno per quanto concerne l'incipit.

Ci spostiamo al 1760, momento in cui la famiglia Collins inizia un'ottima attività ittica nel Maine. Barnabas (Johnny Depp) è perso d'amore per Josette, tuttavia per puro divertimento sceglie di sedurre la bellissima Angelique (Eva Green). Quest'ultima si lascia abbindolare, ma ovviamente lo scapestrato ama l'altra. Per questa ragione la donna gli scaglia una maledizione, ammazzando la povera Josette e rendendo l'uomo un vampiro. Dopo oltre 200 anni (siamo nel 1972) il 'succhia-sangue' si risveglia nella bara e cerca vendetta... La troverà? Questo potrete scoprirlo solo vedendo il film in perfetto stile Tim Burton.

