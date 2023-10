Piemonte, Andrea Bosca visita il borgo dalle torri maestose: la vista dal castello è spettacolare

Piemonte, l'attore Andrea Bosca si concede una visita ad uno dei borghi più belli della regione: la vista dal castello è unica

L'attore e compagno di Ambra Angiolini Andrea Bosca ieri ha trascorso parte della giornata in uno dei borghi più belli e affascinanti del Piemonte: Canelli. Questa pittoresca località è celebre per molte ragioni, tra cui il suo contributo alla produzione di vini spumanti di alta qualità, la sua affascinante architettura storica e le sue belle colline costellate di vigneti. Si tratta di una destinazione ideale per chi desidera immergersi nella cultura enologica piemontese, scoprire le sue tradizioni storiche e godersi panorami mozzafiato.

Bellissima è la Cattedrale di San Siro: questa imponente chiesa, costruita nel XVIII secolo, è un esempio dell'architettura barocca del Piemonte. La sua facciata elegante e l'interno ornato di decorazioni rendono il luogo religioso una tappa obbligata per gli amanti dell'arte e della storia. Famoso è anche il Museo dei Campionissimi, dedicato ai leggendari ciclisti Fausto Coppi e Costante Girardengo, entrambi originari di Canelli. La struttura ospita una collezione di oggetti e memorabilia legati alla storia del ciclismo italiano.

Il Castello di Canelli, risalente al XIII secolo, domina il paesaggio circostante. Oltre ad essere un affascinante esempio di architettura medievale, ospita occasionalmente eventi culturali e mostre d'arte. Proprio ad uno di questi deve essersi recato ieri Andrea Bosca, a giudicare dalle foto postate. Interessante soprattutto il momento in cui l'attore immortala la vista spettacolare dalla fortezza. Eppure, la città è celebre anche per altro.

Piemonte, Andrea Bosca è a Canelli: il luogo delle cantine sotterranee incanta

Canelli è famosa per le sue cantine sotterranee, un vero e proprio labirinto di tunnel scavati nel tufo che si estendono per chilometri sotto la città. Esse sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono il luogo ideale per degustazioni di vino e visite guidate. Iconica è anche la Statua del Bue Grasso che rappresenta appunto un "bue grasso" - simbolo di prosperità e fertilità, e si trova nel centro della città.

Il borgo è situato nelle Langhe, una regione famosa per i suoi paesaggi collinari e i vigneti che producono alcuni dei vini più pregiati d'Italia. Pertanto, le colline delle Langhe sono perfette per escursioni e passeggiate panoramiche, qualora ci si trovi a visitare questo splendido posto.

Infine, Canelli è rinomata per la produzione di vini spumanti, in particolare il celebre Moscato d'Asti. Numerose enoteche offrono degustazioni e visite alle cantine, permettendo di gustare i prodotti locali e apprezzare la maestria enologica della regione. Legati a ciò non mancano eventi e festival durante l'anno, tra cui la Sagra dell'Uva, una celebrazione dell'uvaggio con sfilate, musica e cibo locale. Per gli amanti dell'autunno, insomma, questo borgo del Piemonte è la meta perfetta.

