Campania, "Vicino Caserta trovi il paradiso di castagne, funghi e buon vino!": il racconto della golosissima sagra su TikTok

In Campania, non lontano da Caserta, si può trovare un vero e proprio paradiso per gli amanti di castagne, funghi e buon vino: su TikTok si parla di un'imperdibile sagra

In Campania, precisamente appartenente alla provincia di Caserta, vi è un luogo perfetto se siete amanti delle sagre autunnali: Roccamonfina. Questa pittoresca località è situata sulle pendici del vulcano omonimo, che ha avuto un ruolo significativo nella formazione del paesaggio circostante e offre una serie di attrazioni uniche per i visitatori. La storia, la natura e la cultura del posto si fondono in un affascinante mosaico di esperienze da scoprire. In primis, il Parco Regionale Foce Garigliano: esso propone una serie di sentieri escursionistici che permettono ai visitatori di esplorare la bellezza naturale della zona, tra cui boschi, prati e panorami mozzafiato. L'area ospita anche il "Fonte del Pero", una sorgente d'acqua minerale apprezzata per le sue presunte proprietà benefiche.

Il Santuario della Madonna dei Lattani è, invece, un importante luogo di culto per i residenti locali e i pellegrini. La chiesa è situata in un ambiente suggestivo e offre una vista panoramica sulla campagna circostante. Il centro storico di Roccamonfina, poi, è un affascinante dedalo di strade acciottolate, scalinate e piazzette pittoresche. Gli edifici antichi e le tradizionali abitazioni rendono il borgo un luogo ideale per una passeggiata rilassante, offrendo una finestra sulla storia del luogo.

Roccamonfina offre un'opportunità per sperimentare la cucina campana autentica. Piatti tradizionali come la pizza, la pasta fatta in casa e i formaggi locali sono amati dagli abitanti del posto e dai visitatori. In autunno, però, quello che rende attraente il posto sono i tipici prodotti come funghi, castagne e buon vino: tutto ciò si può trovare in una sagra imperdibile. Ma scopriamo di più.

Campania, su TikTok: "Alla sagra di Roccamonfina puoi vedere il 'vrollaro' più grande del mondo"

Per gli amanti dei prodotti autunnali, Roccamonfina è un vero paradiso. Lo racconta la pagina Outdoor Campania (@outdoorcampania), mostrando delle immagini suggestive della sagra specificando come si svolge tramite delle scritte in sovra-impressione: "Fino al 29 ottobre tutti i weekend dalle 9 alle 24, potrai vedere il 'vrollaro' più grande del mondo, assaggiare tanti prodotti tipici a base di castagne e funghi, e bere buon vino. Il divertimento è assicurato".

@outdoorcampania Sagra della castagna Igp di Roccamonfina 🌰🍂 Se non sai cosa fare nel weekend in Campania c'è la sagra della castagna e del fungo porcino. Tanti prodotti tipici a base di castagne e funghi da gustare. Numerosi sono gli stand dedicato alla vendita di castagne. Da vedere assolutamente la padella per cuocere le castagne più grande del mondo💥. Troverai diversi parcheggi adibiti il cui costo è di 5€ per intera giornata. Se vuoi evitare la confusione ti consiglio di andare al mattino, ma non troppo presto per evitare di trovare gli stand chiusi! 😉 #sagradellacastagnaroccamonfina #sagradellacastagnaedelfungoporcino #sagra #roccamonfina #caserta #castagne #fungoporcino #outdoor #montagna #campaniafelix #campaniadascoprire #autunnoincampania ♬ Me So' Mbriacato - Mannarino

Cos'è il vrollaro? Questo, come altre spiegazioni, vengono date nella didascalia del video. "Se non sai cosa fare nel weekend in Campania c'è la sagra della castagna e del fungo porcino. Tanti prodotti tipici a base di castagne e funghi da gustare. Numerosi sono gli stand dedicato alla vendita di castagne. Da vedere assolutamente la padella per cuocere le castagne più grande del mondo, il vrollaro. Troverai diversi parcheggi adibiti il cui costo è di 5€ per intera giornata. Se vuoi evitare la confusione ti consiglio di andare al mattino, ma non troppo presto per evitare di trovare gli stand chiusi!". E voi? Ci andrete?

LEGGI ANCHE: Roma, parcheggio selvaggio a pochi metri dal monumento simbolo: "Nonostante il divieto..."