India, questa tribù di donne anziane ha 'tappato' il proprio naso 50 anni fa: il motivo ti sorpenderà

In India, esiste una tribù di donne, tutte anziane, che indossano dei tappi molto singolari nelle loro narici. Non c'entra nessuna tradizione religiosa, né è una superstizione. Un tiktoker le ha visitate ed ha raccontato la loro storia.

A inizio 2023, l'India ha superato la Cina diventando ufficialmente il paese con la popolazione più grande al mondo. Oggi, infatti, nella nazione asiatica vivono oltre un miliardo e 410 milioni di persone. Va da sé che la sua popolazione sia incredibilmente diversificata dal punto di vista etnico e culturale, pur non avendo un territorio vasto come quello cinese. Di tribù famose ne esistono molte e tra tutte una spicca sulle altre per un'abitudine che nel 2023 molti consideravano estinta. Si chiamano Aghori e sono tra i pochi cannibali ancora esistenti al mondo.

Si tratta di una setta appartenente al gruppo degli asceti induisti. La loro visione del mondo è estrema: a loro modo di vedere, il pianeta è solo un'illusione dove non esiste né bello né brutto, né tanto meno giusto o sbagliato. Qualsiasi cosa è un'emanazione di Shiva, una delle principali divinità dell'Induismo. Riassumere qui tutte le loro abitudini richiederebbe tempo e spazio, ma basti sapere che gli Aghori praticano cannibalismo sui cadaveri: si pensa che mangiando dei pezzi di carne di una persona defunta, si assorbano tutti i poteri acquisiti durante la sua esistenza.

India, la tribù femminile che "tappa" il proprio naso

Il tiktoker Drew Binsky si è recato nell'estremo Nord-Est dell'India, dove ha visitato una tribù composta da donne piuttosto anziane che non ha nulla in comune con i sopracitati Aghori. Il loro aspetto è inconfondibile: hanno tutte dei tappi nelle narici. Il motivo? Non c'entra l'estetica né tanto meno qualche superstizione: lo fanno (o, meglio, lo facevano) per evitare di essere rapite dagli uomini. Quei tappi, infatti, le rendevano poco attraenti e quasi tutti gli uomini credevano che non valesse la pena rischiarle per avere come trofeo (è triste ma è così). Si tratta di una pratica diventata illegale nel 1975 per effetto di un decreto governativo valido in tutta l'India, ma chiaramente chi ha tali 'installazioni' nelle proprie narici le ha potute tenere. Ecco come sono, oggi, le donne che quasi 50 anni fa hanno cambiato radicalmente il loro aspetto:

Altre informazioni curiose: si chiama tribù Apatani e i tappi sono fatti di bambù. Attualmente sono circa 500 le donne che ancora lo 'indossano' e, inevitabilmente, il loro numero calerà di giorno in giorno. Secondo il tiktoker, è una delle tradizioni più "uniche" che ha mai visto viaggiando. L'India è un paese ricco di storia e di storie affascinanti, con una cultura totalmente diversa da quella occidentale. La religione e in generale i culti hanno un'importanza enorme: il 92% della popolazione sostiene di seguirne uno. Oltre l'80% segue l'induismo, il 13% l'islam, cristianesimo 2,3%, sikhismo 1,9%, buddhismo solo 0,9% e giainismo 0,4%.

