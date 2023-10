Liguria, "Prezzo incredibile per me! Guardate qua": cittadino mostra lo scontrino della pizzeria ma scatena critiche

Liguria, un uomo va al ristorante a Sarzana e mostra lo scontrino sui social. Il pubblico del web non concorda con lui sull'incredibilità del prezzo: ecco perché

Sarzana, una pittoresca città situata in Liguria, è famosa per la sua ricca tradizione culinaria, che offre una vasta gamma di prelibatezze locali. Questa città costiera non solo vanta un patrimonio storico e artistico eccezionale, ma anche una cucina deliziosa. Uno dei piatti più iconici qui è il pesto genovese. Trattasi di una salsa verde profumata preparata con basilico fresco, olio extravergine d'oliva, pinoli, aglio e formaggio parmigiano o pecorino. Essa viene tradizionalmente servita con trofie, una pasta corta e ricurva, ma è buonissima anche con altri tipi di pasta o come condimento per panini.

La cucina in Liguria è nota anche per la sua eccellente cucina a base di pesce. A Sarzana, si possono assaporare una vasta selezione di piatti di mare, tra cui il baccalà alla ligure, il pesce spada alla griglia e il fritto misto. Questi piatti sono spesso preparati con ingredienti locali e catturano il sapore fresco del Mediterraneo. Un'altra pietanza imperdibile è la farinata, una sorta di focaccia realizzata con farina di ceci, olio d'oliva e sale. Tale specialità ligure è croccante all'esterno e morbida all'interno, e può essere servita come antipasto o spuntino. Viene condita molte volte con pepe nero fresco e rosmarino, in modo da creare un sapore irresistibile.

I formaggi sono un'altra delizia culinaria da non perdere nella regione. In particolare, il pecorino di Sarzana è famoso per il suo sapore ricco e la sua consistenza cremosa. È delizioso da gustare da solo o accompagnato da marmellate locali o miele. Infine, non si possono dimenticare i dolci. In Liguria, si possono assaporare prelibatezze come i canestrelli, biscotti croccanti dal sapore burroso, o la spongata, una torta farcita con noci, mandorle e miele. Ma quanto costa mangiare in zona?

Liguria, lo scontrino di un ristorante a Sarzana scatena il web: ecco perché

In effetti, Sarzana offre una straordinaria varietà di attrazioni culinarie. La cucina in Liguria è caratterizzata da ingredienti freschi, sapori autentici e una grande attenzione per la tradizione. La bellezza di questo posto è la varietà dei cibi che offre. Così, si può scegliere di mangiare anche solo una semplice farinata o pizza e spendere di meno - in genere, almeno, è così - rispetto all'ordinare pesce fresco. Quale sia il costo per cibi del genere, però, dipende dalla location scelta.

Ad esempio, in un gruppo pubblico di Facebook che si occupa di recensire ristoranti, un utente - del quale non sarà fatto nome per privacy, è apparso uno scontrino che segna per due coperti, due pizze e tre birre medie prese in una pizzeria di Sarzana una spesa di 24,30 euro. Il prezzo sarebbe davvero conveniente se non venisse allegata anche la foto della 'pizza' in questione: è un pezzo grosso, ma solo un pezzo, non la classica a quattro spicchi. Così, se l'utente scrive: "I prezzi sono incredibile per me… A partire dalla birra media a 3,50€", altri sotto sono sbalorditi dal fatto che per un pezzo di pizza siano stati spesi 5,50 euro.

LEGGI ANCHE: Umbria, altro che spettri di Macereto! Vicino Terni "esiste il luogo più insolito e misterioso della regione": il racconto della TikToker