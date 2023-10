Umbria, altro che spettri di Macereto! Vicino Terni "esiste il luogo più insolito e misterioso della regione": il racconto della TikToker

Umbria, oltre agli spettri di Macereto esiste un altro luogo misterioso, affascinante e insolito che vale la pena visitare secondo una TikToker di viaggi: ecco quale

Il Castello di Macereto è una maestosa dimora medievale situata nelle vicinanze di Perugia, nella regione dell'Umbria. Questa fortezza è nota non solo per la sua imponenza architettonica, ma anche per le numerose leggende e storie di fantasmi che lo circondano, aggiungendo un'atmosfera di mistero e fascino alla sua storia.

La struttura del Castello di Macereto risale all'epoca medievale, quando fu costruito per scopi di difesa nella pittoresca campagna umbra. La sua architettura comprende torri, mura, cortili interni e una cappella, testimoniando la sua storia e le diverse fasi di ampliamento e ristrutturazione nel corso dei secoli.

Tuttavia, ciò che rende il posto davvero unico sono le numerose storie e leggende legate a presunte presenze paranormali. Si narra che il castello sia infestato da fantasmi e spiriti che si aggirano tra le sue mura antiche. Queste leggende affondano le radici nella sua storia tumultuosa e nelle storie di vita e morte dei suoi abitanti nel corso dei secoli. Eppure, tale fortezza non è l'unico posto insolito e suggestivo dell'Umbria. Anzi, una TikToker ne evidenzia un altro, questa volta in provincia di Terni.

Umbria, "Ecco un luogo molto insolito da vedere qui": parola di TikToker

La TikToker Due Zaini in viaggio (@due_zaini_in_viaggio) in uno dei suoi ultimi video descrive un posto in Umbria forse poco conosciuto, ma molto suggestivo. "Ecco un luogo molto insolito da vedere in Umbria. Questo posto è molto nascosto. La strada per arrivarci è sterrata, piena di buche e forse non sarai neanche il benvenuto, ma qui è stato realizzato qualcosa di veramente pazzesco", così apre il suo filmato la content creator, prima di rivelare il nome della strana meta.

"Si chiama 'La Scarzuola' ed è un percorso simbolico ed alchemico, ricco di figure ed elementi che ti accompagnano in un viaggio esoterico complicato e misterioso. Un metaforico percorso di rinascita che scende nelle parti più profonde e buie dell'inconscio per poi arrivare all'acropoli, simbolo della piena realizzazione del sé", svela Due Zaini in Viaggio, incuriosendo i suoi follower prima di domandare loro: "E tu? Sei pronto per affrontare questo percorso?".

In didascalia, la content creator dà informazioni più dettagliate in merito: "La Scarzuola è una località situata nelle campagne Umbre nel comune di Montegabbione in provincia di Terni. È famosa per il suo Antico Convento che è stato costruito dove un tempo, nel 1218, San Francesco costruì una capanna fatta con una pianta di nome “scarza” da cui ne deriva il nome La Scarzuola". Ma c'è di più: "Famosa è anche per la “Villa” progettata e costruita nel ventesimo secolo dal famoso Architetto milanese Tommaso Buzzi e successivamente completata dal nipote, Marco Solari, l’attuale proprietario de La Scarzuola". Infine, la TikToker svela come prenotare e conclude con: "Secondo noi è un gioiellino nascosto, e se amate i posti insoliti, sicuramente la adorerete!".

