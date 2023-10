Sicilia, Francesca Chillemi è sulla spiaggia più selvaggia e sottovalutata del sud Italia: un paradiso da cartolina

L'attrice Francesca Chillemi si gode il sole della Sicilia su una delle spiagge più belle (ma anche più sottovalutate) della costa nord-occidentale: ecco come raggiungere il posto da cartolina

La Sicilia è una terra meravigliosa non solo per la bellezza naturale di spiagge, vulcani (l'Etna e lo Stromboli) e meraviglie antiche (i Templi di Agrigento), ma anche per molto altro. È una delle regioni in cui si mangia meglio in Italia e nel mondo grazie a prodotti caratteristici come arancini, granite, cannoli, cassate e via discorrendo. Inoltre, nel luogo in questione sono nate alcune tra le stelle più brillanti della televisione, come l'attrice Francesca Chillemi - originaria della provincia di Messina.

L'ex Miss Italia conserva della sua terra l'indiscussa bellezza, ma anche la caparbietà che l'ha portata a grandi successi in termini televisivi, soprattutto nel personaggio di Azzurra Leonardi nella fiction Che Dio ci aiuti. Qui, nella stagione finale in particolar modo, ha dato prova di un'abilità importante, prendendo a tutti gli effetti il 'posto' che prima aveva Elena Sofia Ricci come protagonista della serie. Francesca Chillemi non dimentica mai la sua Sicilia e in questi giorni si è mostrata in una delle spiagge più belle e sottovalutate dell'isola. Siete curiosi di scoprire quale?

Sicilia, Francesca Chillemi è a Macari: un gioiello a due passi da San Vito Lo Capo

Poche ore fa, Francesca Chillemi ha fotografato un panorama fatto di scogli, tranquillità e acque cristalline davanti a sé. Nonostante oggi sia il 10 ottobre, infatti, il meteo soprattutto in Sicilia, permette ancora di andare al mare e godersi un'estate che sembra destinata a non finire per il momento. Il paesaggio immortalato dall'attrice è quello di Macari, una cittadina su cui è stata anche fatta una fiction Rai di successo, a pochi minuti d'auto da San Vito Lo Capo, meta molto più conosciuta e frequentata.

Macari è rinomata per la sua sabbia dorata e il mare cristallino. Le acque poco profonde e trasparenti sono ideali per il nuoto e le attività acquatiche, mentre la sabbia soffice è perfetta per rilassarsi e prendere il sole. La spiaggia è quasi sempre meno affollata rispetto ad altre località costiere più famose, il che la rende un'oasi di pace e relax per coloro che cercano una fuga dalla frenesia della vita quotidiana.

Ciò che rende la spiaggia di Macari ancora più speciale è l'ambiente circostante. La spiaggia è incorniciata da un paesaggio costiero pittoresco, caratterizzato da rocce e falesie che si ergono dall'acqua. Questo rende il posto, un luogo ideale per chi ama esplorare la natura e fare passeggiate panoramiche lungo la costa. Molti visitatori si avventurano su sentieri che conducono a punti strategici da cui è possibile ammirare la bellezza della costa siciliana. E voi? Ci siete mai stati?

