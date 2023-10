Roma, bambino di 5 anni inizia a suonare il pianoforte all'aeroporto di Fiumicino: quello che succede dopo lascia sbalorditi

Roma, all'aeroporto di Fiumicino accade l'impensabile: un bambino di soli 5 anni lascia tutti stupefatti per il suo incredibile modo di suonare il piano. Ecco il video

Gli aeroporti sono spesso dei luoghi affollati e frenetici, dove i viaggiatori si trovano in attesa di voli, passando il tempo tra le procedure di sicurezza, gli annunci e le chiamate per l'imbarco. Tuttavia, molti posti del genere offrono molto più di quanto si possa immaginare, rendendo la sosta un'esperienza più piacevole e rilassante. Uno degli aspetti più sorprendenti è la presenza di un pianoforte aperto al pubblico presente, ad esempio, anche all'aeroporto di Fiumicino, a Roma.

Il pianoforte in un aeroporto è molto più di un semplice strumento musicale; rappresenta un'opportunità per creare un'atmosfera unica e accogliente. Esso è spesso collocato in zone centrali, come le aree di attesa principali o le hall delle partenze, ed è destinato a essere suonato da chiunque abbia un minimo di abilità e il desiderio di condividere la propria musica con gli altri viaggiatori. Questa 'presenza' offre diversi vantaggi. In primo luogo, può creare un'atmosfera piacevole e rilassante, contribuendo a ridurre lo stress associato ai viaggi aerei. La musica ha il potere di connettere le persone e di ispirare emozioni positive, rendendo l'attesa più piacevole.

Ma i pianoforti pubblici possono anche servire come punto di incontro informale, dove i viaggiatori possono condividere conversazioni o anche un'interpretazione musicale collettiva. Spesso, i musicisti improvvisati o professionisti si fermano a suonare brani classici, jazz, pop o qualsiasi genere preferiscano, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e variegata nell'aeroporto. E così, in alcuni luoghi del genere, si arriva persino ad organizzare eventi musicali, concerti o performance live con professionisti. Tali iniziative mirano a offrire un'esperienza unica ai viaggiatori e a integrare l'arte e la cultura nella routine dei viaggi. A proposito di esperienze uniche... Quella di oggi, accaduta a Roma, è davvero pazzesca!

Roma, all'aeroporto di Fiumicino un bambino al pianoforte lascia tutti a bocca aperta: "È la reincarnazione di Mozart"

In effetti, la presenza di pianoforti nei terminal degli aeroporti è un esempio di come gli aeroporti siano diventati non solo luoghi di transito, ma anche spazi di incontro, espressione culturale e condivisione di emozioni. La musica che risuona in questi luoghi può diventare un ricordo speciale di un viaggio e sottolinea l'importanza dell'arte e della cultura nella vita quotidiana. Di certo così la pensa un bambino di soli cinque anni che nella giornata di ieri ha sbalordito l'intero aeroporto di Fiumicino a Roma.

In un video che sta rapidamente facendo il giro di TikTok (pubblicato dall'utente N4MBER @n4mber1), si vede il cinquenne che al pianoforte suona magistralmente un brano di Wolfgang Amadeus Mozart, precisamente "Alla Turca dalla sonata numero 1 in La maggiore K 331". Il pubblico, alla fine del filmato, è sorpreso ed estasiato dall'esibizione che non può fare a meno di accogliere con fragorosi applausi. Il bimbo, dal canto suo, scappa via non appena termina il proprio lavoro, fatto con passione ed estrema bravura. Basta guardare anche solo il movimento perfetto delle sue mani che fa scrivere nei commenti: "È sicuramente la reincarnazione di qualche grande compositore!".

