Il padrone si stende sul suo lettino nuovo, la reazione di questo husky è da attore nato

Cosa succede quando un essere umano si stende sul lettino nuovo del suo husky? Questo potrebbe non reagire bene. Il cane ha recitato la parte dell'offeso con una maestria che fa invidia a molti attori professionisti.

L'husky siberiano è uno dei cani oggettivamente più belli tra quelli in circolazione. Ci sono alcune cose sul suo conto che in pochi conoscono. Come suggerisce il nome, sono originari di uno dei territori più freddi al mondo e i primi esemplari furono allevati dai Chukchi, un popolo indigeno della Siberia. All'epoca erano sia cani da slitta che da compagnia. Per quanto rari, esistono anche husky con occhi di colori diversi, come ad esempio uno blu e uno marrone; questa condizione si chiama "eterocromia".

Spesso si dice che gli husky non sopportino il caldo estremo di alcune città. In parte è vero, ma è altrettanto vero che sanno adattarsi più o meno a tutti i climi, a patto di avere un certo numero di ore all'ombra, bere tanta acqua e in generale non essere abbandonati a loro stessi nelle ore centrali. Tuttavia hanno anche dei difetti (cit.): uno di questi è che, talvolta, sono eccessivamente socievoli. Anche con gli sconosciuti, infatti, quasi sempre si comportano in maniera amichevole e quindi non sono buoni cani da guardia, dato che non hanno uno spiccato istinto di protezione come la maggior parte delle razze canine.

Il padrone si siede sul suo lettino, l'husky reagisce in maniera drammatica

La maggior parte degli husky vivono dentro casa. Qui, infatti, soprattutto d'estate possono godere di temperature non altissime e soffrire meno la calura. Un esemplare di husky dal mantello nero e bianco si è visto invadere il proprio letto dal proprio padrone. Essendo il luogo del suo riposino, il cane si è lamentato ed ha provato a far scendere l'invasore. La sua performance, durata diversi secondi, è da attore drammatico navigato. Le prova tutte: abbaia, muove le zampe e a un certo punto si stende perfino sulla parte di lettino rimasta vuota. L'uomo, però, di andare via non ne vuole sapere.

Se il filmato è bellissimo per via del comportamento molto umano del cane, il finale è una vera e propria ciliegina sulla torta: l'husky va via e 'sbatte' la porta. Come farebbero molti esseri umani arrabbiati e delusi. L'autore del video gli fa dire: "Ok, prenditi il mio letto. Io mi prendo il tuo!". L'ennesima dimostrazione che vivere con i cani fa bene all'umore e riempie tanti momenti della giornata che altrimenti sarebbero vuoti. Lezione imparata: mai salire sul lettino di un husky. O forse sì, se si vuole provocare in lui una reazione esilarante.

