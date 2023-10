Husky 'parla' italiano: la padrona lo provoca e lui risponde così

Può un husky 'parlare' italiano? Su TikTok è diventato virale il video di un bellissimo esemplare che 'risponde' alle provocazioni della padrona, ripetendo una frase molto comune nell'italiano parlato.

Gli husky sono tra i cani esteticamente più belli in circolazione. Non essendo originari dell'Europa mediterranea, hanno difficoltà a sopportare le bollenti estati italiane. Chiunque ne acquisti o ne adotti uno e viva in una città dove le massime superano i 30 gradi, dovrebbe assicurarsi di possedere un condizionatore d'aria e di non far uscire il proprio husky nelle ore centrali della giornata. Al di là dei due o tre mesi di sofferenza per via del caldo, questo cane riesce a vivere bene nel resto dell'anno, anche stando all'esterno.

Oltre che belli, sono anche molto intelligenti. Non tanto, però, da riuscire a parlare come gli esseri umani. Gli husky, così come tutti i loro simili, sanno emettere suoni con cui comunicare le loro emozioni, ma non frasi complesse. Una cosa è certa: chi ama i cani e conosce un minimo il loro comportamento, sa intepretare bene i loro vocalizzi. A volte abbaiano quando sono felici, altre volte quando avvertono un pericolo e altre ancora quando sono ansiosi. Su TikTok è diventato virale il video di un esemplare di husky che 'parla' italiano, ripetendo più volte una domanda alla sua padrona.

L'husky che parla italiano

Un utente di TikTok di nome Antonia ha pubblicato l'esilarante filmato sull'account dedicato al suo cane, 'Aaron the Husky'. Il video è tanto breve quanto divertente: si vede il cane giocare con la sua padrona, che con un'accentuata cadenza campana ripete più volte: "Ma che vuo'?" e lui ripete - a modo suo. Non scandisce certo ogni sillaba, ma il risultato è sorprendentemente accurato. Quegli ululati in napoletano sono stati visti da quasi 2 milioni di persone su TikTok. Ecco il video che ha conquistato i social nelle ultime 24 ore:

Nei commenti, più di una persona che ha o che ha avuto un husky conferma come anche i loro siano riusciti a 'parlare'. Chiaramente si tratta sempre di parole o frasi brevissime che sentono più volte al giorno in casa. Un utente sostiene che il suo abbia imparato a dire "Mamma" in maniera quasi perfetta. Questi cani hanno molti più pregi che difetti: oltre a soffrire d'estate ed essere un po' testardi, per il resto sono belli, intelligenti, resistenti, forti, poco aggressivi ma al contempo protettivi e il loro mantello, al di là di una spazzolatura frequente, non ha bisogno di una vera e propria 'manutenzione' a differenza di altri cani. Se poi, un giorno, vi chiedono perfino: "Che vuo'?", è davvero impossibile non innamorarsene.

