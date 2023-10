Coppia sposata divorzia dopo un test del DNA, ma la 'colpa' non è del risultato

Una coppia sposata ha deciso di effettuare un test del DNA per curiosità. La donna ha annunciato che questa decisione ha portato al loro divorzio, ma la "colpa" non è dei risultati.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno effettuato il test del DNA, che i medici chiamano anche "analisi" o "sequenziamento". Si tratta di una tecnica utile a identificare le informazioni genetiche contenute nel nostro cromosomi. Si può effettuare per vari motivi: la prima è la diagnosi di malattie genetiche ereditarie e, quindi, scoprirle in anticipo aiuta anche a prevenirle. Nel campo della biologia forense, è utilissima a risolvere crimini. Molti avranno sentito al telegiornale o nelle serie tv che analizzando tracce di DNA trovato sul luogo del delitto, si può risalire al colpevole.

Esiste anche un altro motivo per cui le persone si sottopongono a questo test: la curiosità. Moltissimi lo fanno per scoprire le proprie radici e sapere i propri antenati di quale angolo del mondo erano originari. Grazie all'analisi del cromosoma Y, infatti, si può risalire alle nostre origini. A volte, però, il test del DNA può rovinare delle relazioni sentimentali. In passato è capitato che due persone che formavano una coppia solida vi si siano sottoposte e abbiano scoperto di essere imparentati alla lontana. Si tratta di informazioni che cambiano la vita di una coppia e quasi sempre rovinano la relazione.

Coppia divorzia dopo il test del DNA: cosa è successo

In un lungo sfogo su Reddit, la donna ha spiegato di come un test del DNA abbia messo fine a un matrimonio già traballante. "È vero quello che dicono: quando sposi qualcuno, sposi la sua famiglia. Sono sposata da cinque anni con un uomo e la mia suocera mi ha accusato di aver tradito suo figlio e che io sono stata a letto con più uomini. Dice che nostro figlio non assomiglia per niente a lui e per questo mio marito, avendo qualche sospetto, ha deciso di fare un test del DNA. Io non ho paura dei risultati, ma il fatto che lei abbia chiesto di farlo e lui abbia accettato è abbastanza per divorziare. Mi sono già messa alla ricerca di un appartamento nuovo e ho parlato con un avvocato divorzista nel giorno stesso in cui mio marito mi ha parlato del test".

"Non vedo l'ora di ricevere il documento con i risultati - prosegue - perché lo stesso giorno mio marito riceverà anche le carte del divorzio". I risultati sono arrivati e hanno confermato che il figlio era... figlio di suo padre. "So che il divorzio può ferire i nostri figli, ma ho perso ogni rispetto per mio marito, odio lui e mia suocera. Anziché supportare me, ha assecondato sua madre e questo per me è abbastanza per lasciarlo". Nella parte finale del post, ha spiegato di aver "litigato malissimo" con il marito dopo avergli annunciato le proprie intenzioni. Ancora più grave il fatto che che l'uomo non sembra intenzionato a scusarsi e che non crede che sua madre abbia sbagliato a chiedere il test del DNA in primis.

